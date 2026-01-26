Türk girişimleri, Dubai'de düzenlenen gıda fuarı Gulfood'da teknolojilerini sergiliyor

Dünyanın en büyük gıda ve tarım fuarı Gulfood, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Dünya Ticaret Merkezi ve Dubai Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıla kıyasla yaklaşık iki katlık bir büyüme ile kapılarını açan organizasyona, 195 ülkeden katılımcı 8 bin 500 stantla yer alıyor.

Küresel gıda ve tarım teknolojileri alanında önemli bir buluşma platformu olma niteliğini koruyan Gulfood 2026'ya Türkiye, büyük ölçekli gıda şirketlerinin yanı sıra yenilikçi girişimleriyle de güçlü bir katılım sağlıyor.

Fuarda bu yıl ilk kez hayata geçirilen Gulfood Girişim Programı kapsamında, Türkiye'den 9 girişim, Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde uluslararası arenada boy gösteriyor.

Fuara katılan Türk girişimleri, Bee&You, bahs., ANT Systems, Doktar, Tarla.io ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında faaliyet gösteren Itech Robotics, Dostfood, Dost Tarım ve Tempa Teknik teknolojilerini katılımcılara sergiliyor.

Bee&You ve ANT Systems firmaları Gulfood kapsamında düzenlenen ve sınırlı sayıda girişimin kabul edildiği World Agrifoodtech Startup Competition'da yarı finalist olmaya hak kazanarak Türk girişimcilik ekosisteminin küresel ölçekteki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Tarım teknolojilerinden yenilikçi gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bu girişimler, 30 Ocak'a kadar uluslararası tedarikçiler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla bir araya gelerek iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak.

Gulfood kapsamında bu yıl ayrıca Gulfood nxt Stage'de (yenilik ve girişim odaklı sahne) Türkiye'yi temsilen önemli bir konuşma gerçekleştirilecek.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, 29 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek oturumda "Yapay Zeka ve Otonom Sistemlerle Küresel Gıda Tedarik Zincirinin Dönüşümü" başlıklı bir açılış konuşması yapacak.

Karagöz, konuşmasında tarım teknolojilerinde dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve otonom sistemlerin gıda arz güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.