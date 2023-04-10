Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2'ye revize etti

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 2'ye revize edildiğini açıkladı. Malpass, revizyonun Çin'in ekonomik görünümündeki iyileşmeden kaynaklandığını belirtirken, bankacılık sektöründeki sıkıntılar ve yüksek petrol fiyatlarının büyüme beklentileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.