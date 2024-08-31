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Düğün Sektöründe Ekonomik Duraklama: Kredi Kartı Taksitleri Esnetilmeli

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sektöründeki ekonomik duraklamaya dikkat çekerek, kredi kartı taksitlerinin esnetilmesi talebinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düğün sektörü 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibari ile bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sektöründeki fiyatların yüksek olmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Enflasyon sebebiyle artan yaşam maliyetlerinin her sektörde olduğu gibi düğün sektörünü de olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Palandöken "Yüksek enflasyondan dolayı düğün sektöründe beklenen olmadı. Zorlaşan ekonomik koşullar evlilik kararı almayı düşünen çiftler için büyük bir engel haline geldi. Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, düğün salonu fiyatları gibi evlilik sürecindeki masraflar da büyük bir artış gösterdi. Öte yandan alışverişlerde taksit seçeneklerinin daraltılması da sektörde büyük zarara yol açtı. Bunun sonucunda 2023 yılında yaklaşık 600-610 bin çiftin evlenmesi öngörülüyordu ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu sayı 500 binli rakamlara gerileyerek yüzde 15'e yakın azaldı. Oysaki düğün sektörü 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibari ile bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli. Bu sorun bir an önce gözden geçirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Evlilik sektörü tüm ekonomiyi destekleyen dev bir alan"

Evlilik sektöründeki durgunluğun neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkilediğine ve bu durumun ekonomide genel bir daralmaya yol açtığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Evlilik sektörü tüm ekonomiyi destekleyen dev bir alan. Ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan mobilya, beyaz eşya, züccaciye, ev tekstili, dekorasyon, düğün salonları, fotoğrafçılar, kuaförler, çiçekçiler gibi sektörler de bu durumdan zarar görüyor. Çünkü çiftlerin ev kurarken yapacakları harcamalar 30'a yakın sektöre etki ediyor. Ancak maliyetlerin artması ve evliliklerin azalması bu döngüyü kırıyor. Bu durum iş hacminin düşmesine ve ekonomide ciddi bir daralmaya yol açıyor. İş hacmi düştükçe bu sektörlerdeki istihdam da olumsuz etkileniyor, işsizlik artıyor ve sonuç olarak ekonomi çıkmaza giriyor."

"Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır"

Kredi kartına taksit imkanının geri getirilmesinin çiftlerin yuva kurma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları hafifleteceğine değinen Palandöken, şu ifadelere yer verdi:

"Ev kurma aşamasında olan genç çiftler bu süreçte en çok krediye ve kredi kartı ile taksitli alışverişe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü ev kurmak, düğün organize etmek, yeni bir hayat düzeni kurmak gibi süreçler büyük maliyetler gerektiriyor. Bu süreçte özellikle beyaz eşya ve mobilya gibi ev kurmanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan alışverişlerde kredi kartı ve krediye olan ihtiyaç oldukça fazla. Ancak bu tür alışverişlerde kredi kartına taksit imkanının kaldırılması çiftler için bu süreci daha da zor hale getiriyor. Bu sebeple kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı. Bu sadece evlenmek üzere olan çiftler için değil, tüm vatandaşlar için de olumlu bir etki oluşturur. Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır, piyasaları canlandırır ve işsizliğin azalması ile birlikte istihdamın artmasıyla devletin vergi SGK gelirleri artar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken Ekonomi Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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