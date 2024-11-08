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Dubai Çikolatası Türkiye'de E-Ticarette Yükselişte

Dubai Çikolatası Türkiye'de E-Ticarette Yükselişte
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Sosyal medyada viral hale gelen Dubai çikolatası, Hepsiburada'da Ekim ayından itibaren en çok aranan ürünler arasında üçüncü sırada yer aldı. Çikolata satışları genel olarak 1,5 kat artarken, Dubai çikolatasının talebi 5 katlık bir büyüme gösterdi.

Sosyal medyayla dünyaya yayılan ve Türkiye'de de her geçen gün ilginin arttığı Dubai çikolatası, online alışverişte de yükselişe geçti. Hepsiburada verilerine göre, Ekim ayından bu yana kullanıcıların en çok arattığı kelimeler arasında Dubai çikolatası üçüncü sırada yer alıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan ve viral hale gelen Dubai çikolatası, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılanarak pastaneler önünde uzun kuyruklara yol açarken e-ticaret platformlarında da hızla kendine yer buldu. Eylül ayında Hepsiburada'da satışa sunulmasının ardından platformda güçlü bir satış ivmesi yakalayan Dubai çikolatası, ev kategorisinin ardından en çok aranan ilk 3 kelime arasına girdi.

En yoğun talep İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden

Geçen aya kıyasla Hepsiburada'da çikolata kategorisindeki satışlar genel olarak 1,5 kat artarken, Dubai çikolatası özelinde 5 kat gibi çarpıcı bir büyüme görüldü. En yoğun talebin gösterildiği ilk 3 şehirde ise İstanbul, Ankara ve İzmir yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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