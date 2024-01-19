DTSO Başkanı Mehmet Kaya: Irak ve İsrail'in Hedef Ülkeler Listesinden Çıkarılması Yanlış Bir Karar

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Bakanlığının 2024 yılında firmaları yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden Irak ve İsrail'i çıkarmasına ilişkin açıklamada bulundu.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Bakanlığının 2024 yılında firmaları yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden Irak ve İsrail'i çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bu iki ülkenin toplam ihracat rakamı 14 milyar 855 milyon dolar olduğunu belirten DTSO Başkanı Mehmet Kaya, sadece bu iki ülkenin 2023 yılının toplam ihracat rakamı, toplam ihracat rakamının yaklaşık yüzde 6'sına denk gelmekte olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 81 ilin 76'sı Irak'a, 68'i İsrail'e ihracat yapmakta olduğunu hatırlatan Kaya, "Irak 9 milyar 755 milyon dolar Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke, İsrail ise 5 milyar 95 milyon dolar ile 13'üncü ülkedir. Bu iki ülkenin 2023 yılı ihracat verilerine baktığımızda hedef ülkeler listesinden çıkarılmasının doğru bir karar olmadığını görmekteyiz. Sınır komşumuz Irak, kara yolu ile ulaşılabilir hızlı teslimat konusunda diğer ülkelere göre daha avantajlı konumdadır. İsrail de Türkiye'nin tüm limanlarından düzenli seferlerin olduğu, bunun yanında RORO seferlerinin yapıldığı, bankacılık sistemlerinin sağlıklı çalışması açısından ihracatçılarımıza güven veriyor. Bölgesel olarak (Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa Şırnak), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2023 yılı ihracat verileni incelediğimizde Kanuni Merkezler bazında toplam yapılan ihracat 1 milyar 643 milyon 472 bin dolardır. Türkiye geneli Irak'a yapılan ihracatın toplamı 9 milyar 755 milyon dolardır. Bölge illerimizin bu rakamdaki payı yüzde 17'dir" dedi.

2023 yılı ihracat verileni incelediğinde Kanuni Merkezler bazında toplam yapmış olduğu ihracatı 231 milyon dolar olduğuna ifade eden Kaya, "Bunun 113 milyon 380 bin dolarlık kısmı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Irak'a yapılmıştır. Bu da ilimiz toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50'sine tekabül etmektedir. İsrail'e ise yapılan toplam ihracat 9 milyon 878 bin dolardır. Başta ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için bu denli önemli iki ülkenin hedef ülkesine dahil edilmesi en büyük temennimizdir. Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile sınırlarımız var. Çok sayıda büyük Türk şirketi orada faaliyet yürütüyor. Hangi sebeple olursa olsun Hedef Ülkeler Listesi'nden çıkarılmaları yanlış bir karardır" ifadelerinde bulundu.

"Ticaret Bakanlığının hedef ülkeler için üst limitten (yüzde 75) sunduğu ihracatı artırmaya yönelik desteklerin bu iki ülke için de uygulanması ihracatçılarımız motivasyon ve azmini artıracaktır" diyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok firmamız bahse konu ülkelerde ihracatlarını artırmak ve bu desteklerden faydalanmak için çeşitli girişimlerde bulunmuş. Bu kapsamda ilgili ülkede depo açan, mağaza açan, taahhüt işi yapan, dağıtım ve tedarik zinciri altyapısını oluşturan vb. ihracat destekleri çerçevesinde giren birçok alanda yatırım yapmaya devam etmektedir. Bu anlamda gerek yukarda saydığımız gerekçeler, gerek ilimiz ve ülkemiz ticaretinin gelişmesi açısından büyük önem taşıyan bu iki ülkenin tekrar hedef ülkeler listesine alınmalıdır." - DİYARBAKIR