DTO Başkanı Erdoğan, İSO İkinci 500 listesine girmeyi başaran Denizlili firmaları tebrik etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ve Türkiye sanayisinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2025 yılı sonuçlarında listeye giren Denizlili firmaları kutladı. Başkan Erdoğan, "Şehrimizin bu başarısı; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın arkasındaki güçlü vizyonun, azimli çalışmanın ve girişimcilik ruhunun en somut göstergelerinden biridir" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2025 yılı sonuçlarında listeye giren firmaları yayımladığı mesajla kutladı.

Denizli'mizin çalışkanlığı ile girişimciliğinin sonucu

Başkan Erdoğan, Denizli'nin üretim gücü, ihracat odaklı yapısı ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda ilimizi başarıyla temsil eden firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bu başarı; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın arkasındaki güçlü vizyonun, azimli çalışmanın ve girişimcilik ruhunun en somut göstergelerinden biridir. Denizli sanayisi, değişen küresel ekonomik şartlara rağmen üretmeye, katma değer oluşturmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam etmektedir. İSO listelerinde yer alan her bir firmamız, yalnızca kendi başarısını değil, aynı zamanda Denizli'nin üretim ve sanayi potansiyelini de ortaya koymaktadır. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin rekabet gücünü artıracak, üretim ve ihracat kapasitelerini destekleyecek çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmalarımızı, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

"Şehrimizin başarısının, katlanarak artmasını diliyorum"

Başkan Erdoğan, Denizli'nin sanayi alanındaki varlığının önümüzdeki yıllarda daha fazla firmanın İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer almasıyla güçleneceğine inandığını da sözlerine ekledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ve Türkiye sanayisinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmada Denizli'den 9 firma yer alarak önemli bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı