DSO, DENİB ve Denizli OSB'den üretim ve ihracatta güç birliği

Denizli Sanayi Odası (DSO), Genel Kurul seçimlerini tamamlayan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Denizli Osb ) yönetimlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bu kapsamda DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu ve Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ziyaret edildi. Görüşmelerde üretim, ihracat ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik ortak hedefler ele alındı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete; Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Yönetim Kurulu Üyeleri E. Emre Boz, Ali Fuat Özel, Caner Çınar, Levent Çaputçu ve Orçun Alptekin ile Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş katıldı.

Denizli İhracatında Yeni Yol Haritası

DSO heyetinin ilk durağı Denizli İhracatçılar Birliği oldu. Başkan Osman Uğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Başkan Yardımcısı Cüneyt Demirkan, İrfan Ertuğrul, Denetim Kurulu Üyesi Bekir Serdar Mutlubaş ve Genel Sekreter Uğur Dayıoğlu ile bir araya gelindi.

Ziyarette, Denizli'nin ihracat odaklı büyüme vizyonu çerçevesinde hedef pazar araştırmaları ve firmaların küresel rekabet gücünü artıracak çalışmalar ele alındı. Özellikle Turquality ve Ur-Ge projelerinde ortak hareket edilmesinin önemi vurgulanırken, uluslararası pazarlarda daha etkin konumlanmak adına ortak organizasyonlar yürütülmesi ve özellikle Afrika başta olmak üzere hedef pazarlara yönelik sektörel ticaret ve alım heyetlerinin planlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile koordinasyon içinde fuar katılımlarının güçlendirilmesi, Denizli'de gerçekleştirilecek alım heyeti organizasyonlarının daha etkin hale getirilmesi ve firmaların uluslararası finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracak ortak projeler geliştirilmesi gündeme geldi.

Sanayide Altyapı Atılımı ve Teknoloji Odaklı Dönüşüm

DSO heyeti daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü geçerek Başkan Selim Yaymanoğlu ve yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmeye, Başkan Yardımcısı Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, İbrahim Onur Yıldırım, Sevde Şensöz Çelik, Orhan Tahtalı ve Bölge Müdürü Ahmet Taş katıldı.

Denizli OSB'de devam eden mevcut yatırım ve proje süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerin yapıldığı görüşmede, Denizli sanayinin gelişimini destekleyecek altyapı yatırımları ele alındı. Denizli Model Fabrika ve DSO Verimlilik Merkezi çalışmaları, ileri arıtma tesisi yatırımları, ikinci arıtma tesisi faaliyetleri ve teknopark kurulum sürecine ilişkin güncel gelişmeler paylaşıldı.

Teknopark bünyesinde DSO ile birlikte hayata geçirilebilecek ortak üretim alanları, uygulama atölyeleri ve Ar-Ge merkezleri üzerine değerlendirmeler yapılırken, katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümün hızlandırılmasına yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Eğitimde Kurumlar Arası İş Birliği

Temaslarda, kurumlararası eğitim ve akademi faaliyetlerinin daha koordineli bir takvimle planlanması, kamu kurumlarıyla birlikte yürütülen bilgilendirme ve farkındalık seminerlerinin ortaklaştırılmasında görüş birliğine varıldı. Kasapoğlu, Denizli'nin üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve ihracat kabiliyetiyle Türkiye ekonomisinin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirterek, bu gücün daha ileri taşınması için kurumlar arası iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekti.

Her iki kurumla yapılan ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik ortak irade vurgusuyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı