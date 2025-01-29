DSİ, Kütahya'da 22 yılda 218 tesisi hayata geçirdi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya'da son 22 yılda 218 tesisi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kütahya'ya yaptıkları yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," Kütahya'ya 15 Milyar 163 Milyon TL değerinde 218 tesis inşa ettik. Kütahya'da suyumuzu başarıyla yöneterek, toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Kütahyalılar için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"DSİ suyun her damlasına sahip çıkıyor"

Müdür Mehmet Akif Balta, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 'Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır "dedi.

"Suyun stratejik önemi daha da arttı"

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir 'dedi.

"Teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme çalışmaları devam ediyor"

Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Müdür Mehmet Akif Balta, "Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Kütahya'da 268 bin 610 dekar arazi suya kavuştu"

Kütahya'ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, "suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma" anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip, son 22 yılda Kütahya'da inşa ettiğimiz 55 sulama tesisi ile 237 bin 900 dekar ve inşaatı devam eden 3 sulama tesisi ile kısmi olarak 30 bin 710 dekar olmak üzere toplam 268 bin 610 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Kütahyalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı" dedi.

"Kütahya'nın suyuna sahip çıkıyor, inşa ettiğimiz baraj ve göletlerimizde depoluyoruz"

Kütahya'daki toprak yapısının üretime uygun olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Balta, "Kütahyalı çiftçilerimiz için, son 22 yılda, 15 Milyar 163 Milyon TL yatırım yaparak 218 adet tesis inşa ettik. Kütahya'da son 22 yılda hizmete aldığımız 20 baraj, 9 gölet ve 1 adet yeraltı depolaması ile 147 milyon m su depolama hacmine ulaştık" dedi.

"Kütahya'da 7 baraj ve 1 gölette inşaat çalışmaları devam ediyor"

Kütahya'da 7 baraj ve 1 gölette inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kütahya'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 7 baraj ve 1 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 61 bin 650 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız bir damla suyun dahi israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Kütahya'ya memba kalitesinde içme suyu için çalışıyoruz. Diğer taraftan bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 105 bin 595 kişinin ihtiyacını karşılayabilen, yıllık 15 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz" dedi.

"Taşkınları kontrol altına almak için projeler üretiyoruz"

Taşkınları kontrol altına almak için projeler ürettiklerini ifade eden Müdür Balta," Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 125 adet taşkın koruma tesisi ile Kütahya şehir merkezi, 161 adet yerleşim yeri ve 60 bin 710 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 19 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz" dedi.

"Kütahya'da toplam 292 bin 490 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı"

Kütahya'da toplam 292 bin 490 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Kütahya'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde 4 adet proje tamamlanarak, 182 bin 490 dekar alan tescili, inşaatı devam eden 1 adet projede ise kısmi olarak 110 bin dekar arazi tescili olmak üzere toplam 292 bin 490 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ön yargı ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz " dedi.

"Kütahya'da 22 yılda işletmeye alınan 2 HES tesisinden yıllık 64 milyon KWh enerji üretimi"

Kütahya'da son 22 yılda 2 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 64 milyon KWh enerji üretimi ile milli ekonomiye 166 Milyon TL katkı sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Kurulu gücü 12 MW olan bu tesisler ile suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz. Çalışmalarımız devam edecektir. DSİ olarak Gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmalıyız" diye konuştu. - KÜTAHYA