DSİ'den Erzurum'a 31 milyar 447 milyon TL yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı itibarıyla Erzurum'da gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı.

Raporda, Erzurum'da hayata geçirilen projeler ve bu projelerin sağladığı katkılar yer aldı. Rapora göre; 2024 yılı Yatırım Programı'nda Erzurum'da yapımı devam eden; 3 adet baraj, 11 adet sulama, 9 adet arazi toplulaştırma, 1 adet GES tesisi, 20 adet gölet, 16 adet gölet sulaması, 6 adet yerüstü suyu sulaması, 51 adet taşkın koruma tesisi ve 17 adet taşkın ve rusubat kontrolü işi ile birlikte, 134 adet yapım, 22 adet planlama-proje ve 13 adet malzeme alımı olmak üzere toplam 169 adet iş bulunuyor. Bu işlerin toplam maliyeti 31 milyar 447 milyon 770 bin 791 TL olarak açıklandı. 2024 yılı sermaye ödeneği ise 2 milyar 75 milyon 853 bin 889 TL olup tamamı harcandı.

Ayrıca 2024 yılında; Erzurum Narman Şehitler Barajı (12.000.000 m3 / 3.142 ha (31.420 dönüm), Erzurum Pasinler Otlukkapı Göleti Tamamlama İnşaatı (170.000 m3 / 4.050 dönüm), Erzurum-İspir Maden Köprübaşı Göleti (1.120.000 m3 / 1.000 dönüm), Erzurum-Merkez Aziziye Depolaması (Göleti) (90.000 m3) ve Erzurum-Uzundere Göleti (430.00 m3 / 1.410 dönüm), Erzurum İspir Kazancık Regülatör Sulaması (109 ha (1.090 dönüm), Erzurum İspir Maden Köprübaşı Göleti Sulaması (405 ha (4.050 dönüm), Erzurum Merkez Köşk Göleti Sulaması (177 ha (1.770 dönüm) ve Erzurum Tortum Bağbaşı Göleti Sulaması (179 ha (1.790 dönüm) Aşkale Topalçavuş Mahallesi ve Horasan Çamlıkale Mahallesi'nde taşkın koruma işi tamamlandı.

Narman Sütpınar Mahallesi, Oltu Ayvalı Mahallesi 1. Kısım, Oltu İnciköy Mahallesi, Oltu Sanayi Sitesi 2. Kısım (OSB), Oltu Toprakkale Mahallesi, Olur İlçe Merkezi İkmali, Şenkaya Ormanlı Mahallesi, Tortum Derekapı Mahallesi ve Erzurum Yakutiye Güzelova Mahallesi 1. Kısım projelerinin tamamlanması ile birlikte 37 bin 880 dönüm alanın sulanmasına hizmet edecek 13 milyon 810 metreküp su depolanacak, kısmi biten sulamalarla birlikte 32 bin 450 dönüm tarım arazisi sulamaya hazır hale getirilmiş, 280 dönüm tarım arazisi ve 12 yerleşim birimi taşkınlardan korunmuş olacak. - ERZURUM