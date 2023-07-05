Dolu ve sağanak yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışı, hasadı yaklaşan hububat başaklarının tanelerini döküp boyunlarını kırdı. Yağışlar sonucunda 25 bin dekar tarım arazisi hasar aldı ve çiftçiler büyük zarar yaşadı. Tarım arazisindeki hububat başaklarının neredeyse tamamı yere yattı ve çiftçiler yardım bekliyor.

Dolu 25 bin dekar hububatı hasat edilmeyecek düzeye getirdi

Verimden son derece umutlu bir biçimde harman dönemine giren çiftçilerin umutları tükenme noktasına geldi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışı, hasadı yaklaşan hububat başaklarının tanelerini döküp boyunlarını kırdı. Yağışları sonrası 25 bin dekar tarım arazisi hasar alırken, çiftçiler yüzde 100' yaklaşan zarar sonrası durumdan muztarip.

Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışın çok şiddetli olmasından dolayı hasadı yaklaşan sararmış hububat başakları zarar gördü. Bu yıl verimden son derece umutlu bir biçimde harman dönemine giren çiftçilerin umutları, yağışlar sonrası tükenme noktasına geldi. Mahallede yaklaşık 25 bin dekar hububat ekili tarım arazisi biçilemeyecek düzeye geldi.

Yağış sonrası Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapılıp, hasarın boyutu hesaplandı. Genellikle tarımın yanında hayvancılıkla da uğraşan üreticiler, arazilerindeki yüzde 100 zarar sonrası önümüzdeki dönemde tohum, gübre ve saman sıkıntısı çekeceklerini öngördü. Tarım arazisinde bulunan hububat başaklarının neredeyse hepsi yere yatan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.