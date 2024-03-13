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Dolandırıcılar Yaklaşan Yerel Seçimleri Kullanarak Vatandaşların Hesaplarını Ele Geçiriyor

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Dolandırıcılar, yaklaşan yerel seçimleri bahane ederek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Kısa mesaj yoluyla gönderilen linklere tıklanması sonucunda dolandırıcılar banka hesaplarını ele geçiriyor.

Dolandırıcılar yaklaşan yerel seçimleri kullanarak vatandaşların hesaplarını ele geçiriyor.

Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu. Yaklaşan yerel seçimleri kullanan dolandırıcılar, kısa mesaj yoluyla vatandaşları ağına düşürmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar, kullanıcıları ' Seçim sandığınız değişti. Sandık numaranızı öğrenmek için linke tıklayınız' mesajıyla tuzağa çekiyor. Seçim sandığının değiştiğini sanan kullanıcı SMS yoluyla gönderilen linki tıklayınca siber korsanların ağına düşmüş oluyor. Dolandırıcılar bu noktadan sonra kullanıcıların banka hesaplarına ulaşıp, içini boşaltıyorlar.

Konuyla ilgili uzmanlar, SMS ile gönderilen linklerin kesinlikle sorgulama yapılmadan açılmaması gerektiğini belirtti. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında acil şekilde resmi ekiplere şikayette bulunulması gerektiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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