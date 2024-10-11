Doğu Karadeniz'de Palamut Avı Bereketli Geçiyor

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından "Vira bismillah" diyerek denize açılan Doğu Karadenizli balıkçılara, palamut avının bolluğu dolayısıyla İstanbul, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bandırma'dan gelen tekne ve gırgırlar da eşlik ediyor.

Eylül ayını bol av sayesinde bereketli geçiren balıkçılar, son haftalarda Yomra ve Sürmene açıklarında yoğunlaşan palamutla hızlı başladıkları ekim ayında tüm gün çalışıyor.

Gece saatlerinden itibaren avlanmaya başlayan balıkçılar, avladıkları palamutları sabahın ilk ışıklarıyla Sürmene, Yomra ve Araklı'daki limanlara bırakıyor. Kasalar halinde kamyonetlere yüklenen palamutlar, Türkiye'nin farklı illerinde satışa sunuluyor.

Balıkçılar ise kısa sürede yakıt ve diğer ihtiyaçlarını gidermelerinin ardından yeniden denize açılarak palamudun izini sürüyor.

İstanbul, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bandırma'dan gelen balıkçıların da katıldığı palamut avı nedeniyle oluşan gırgır ve tekne yoğunluğu, Karadeniz Sahil Yolu'ndan rahatça gözlemlenebiliyor.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, av sezonu öncesinde palamutla ilgili beklentilerinin güzel gerçekleştiğini söyledi.

Geçen sezon Batı Karadeniz'de yoğunlaşan palamudun bu yıl Doğu Karadeniz'de kendisini gösterdiğini belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Bu sene baktığımızda Doğu Karadeniz'in belirli bölgelerinde yoğun avcılık var. Bir ara Çayeli, Hopa ve Fındıklı'da avlanma oldu. Şimdi ise Yomra ve Sürmene arasında yoğunluk var. Bir bakıyorsunuz bir gün sonra Ordu'ya kadar uzanabiliyor ve tekrar geri geliyor. Beklenenin bayağı üzerinde avcılık oluyor."

Mutlu, balığın gün geçtikçe daha da irileşmeye başladığına işaret ederek, "Biz palamuda her zaman hamsinin bir ön hazırlığı olarak bakarız. Ancak bu sene işi rast gidenin avcılığı da iyi oldu. Bereketli bir avcılık geçiriyorlar, inşallah daha da iyi olur. Vatandaş gerçekten balığı bedava yiyor. 1 kilogramdan fazla olan palamudu dört kişi rahatlıkla yiyebilir." dedi.

Farklı illerden gelen balıkçıların da avlanmayı sürdürdüklerini kaydeden Mutlu, "Türk bayrağının olduğu her yerde varız. Biz nasıl Ege, Akdeniz ve Marmara'ya gidiyorsak oradaki kardeşlerimiz de Bandırma'dan, İstanbul'dan, Zonguldak'tan geldi. Bütün avcılara bereketli bir sezon diliyoruz." diye konuştu.

"Palamut avında gece ve gündüzün olmaz"

Sürmene açıklarında avladıkları palamudu kıyıya getirerek bırakan balıkçı Muammer Akbaş ise bol palamut avı dolayısıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 3-5 saatlik mola verebildiklerini aktaran Akbaş, "Palamut avında gece ve gündüzün olmaz, sürekli çalışacaksın. Devamlı denizdeyiz. Balığı bulduğumuz anda ağımızı seriyoruz." dedi.

Cengiz Çetinkaya da avcılığın çok iyi olduğunu belirterek, "Kayıklar çok fazla. Buna rağmen payımıza ne düşerse onu alıyoruz. Sezon şu anda iyi geçiyor. Palamut neredeyse torik aşamasına geldi. Yorucu oluyor ama emeğinin karşılığını alıyorsun." ifadelerini kullandı.