Doğu Anadolu'da Sulama Projeleriyle Tarımsal Üretim Artışı Hedefleniyor

DOĞU Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 12 yılda yaklaşık 5 bin kilometre sulama hattı inşa edilerek 230 bin hektarlık alan sulu tarıma açıldı. Tarımsal üretimin artırılması ve göçün önlenmesi amacıyla küçük ölçekli tarımsal sulama projeleriyle bölgede sulanan arazinin 1 milyon 200 bin hektara çıkarılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sorumluluk alanındaki 15 ilde çiftçilerin desteklenmesi, verimlilik artışı, göçün önlenmesi, iklim koşullarına dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bölgede küçük ölçekli tarımsal sulama projelerine büyük önem veriyor. 2013- 2025 dönemini kapsayan 12 yılda 946 projeye 6,5 milyar TL destek sağlayan DAP, yaklaşık 5 bin kilometre sulama hattı ile 229 bin 701 hektar alanı suya kavuşturdu. 2024-2028 eylem planı itibariyle sulu tarıma kavuşturulan arazi miktarının yaklaşık 1 milyon 200 bin hektara çıkarılması planlanıyor.

MODERN TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle azalan ve kullanımı kısıtlı hale gelen su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğunu belirten DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Sulamada beklenen başarı, suyun ekonomik ve randımanlı kullanılması yanında doğru uygulanmasına da bağlıdır. Suyun, etkin ve yüksek randımanla uygulanması artık zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, bölgede tarımda tüketilen suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla sulama altyapısının iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak kurulduğumuz günden bu yana sorumluluk alanımızda bulunan 15 ilde sulama kanallarının tamamlanması, sulamayla ilgili üreticilerin bilinçlendirilmesi ve eskimiş sulama altyapısında modern teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesini hedefledik" diye konuştu.

DAP Bölgesi illerinin Türkiye yüz ölçümünün yüzde 22,7'sini oluşturduğu ve 7 milyon nüfusu bulunduğunu kaydeden Demirdöğen, şunları söyledi:

"Doğu Anadolu Bölgesi, engebeli arazi yapısı ve coğrafi koşulları itibariyle oldukça zorlu bir alana sahip. Burada küçük ölçekli sulama yatırımları önemli bir bölümü oluşturuyor. Tarımda verimliliğin artırılması, küçük ölçekli çiftçilerin desteklenmesi, göçün önlenmesinde bize çok önemli katkılar sağlıyor. Tarımsal gelirin artması insanların bu bölgede kalması için bir sebep oluşturuyor. Küçük ölçekli sulama yatırımları, iklim koşullarına karşılık dayanıklılık da sağlıyor. Biz küçük ölçekli sulama yatırımlarıyla tarımda sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Hem ürün çeşitliliğinin artması hem alanların düzenli olarak sulanması tarım için önemli. Biz, sulama yatırımlarını insanların burada kalmalarını sağlayacak projeler şeklinde düşünüyoruz. Bu yatırımları yaptığımız takdirde öncelikle göçü engellemeyi, daha sonra da bölgede yaşayan insanların gelir seviyesini yükselterek daha müreffeh daha rahat bir hayat sürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sulanan alanların artması, üretilen ürünlerin artması ve dolayısıyla gelirin artması insanların burada kalmaları için bir sebep oluşturacaktır."

Bölgeye yaptıkları sulama yatırımlarının etki analizlerini yaptırdıklarını vurgulayan Demirdöğen, "Sulamayla ilgili yaptığımız etki analizinde köye dönüşlerin başladığını, sulamaya açılan alanların ekiminin arttığını, bitki çeşidinin arttığını tespit ettik. Verdiğimiz desteklerden en fazla etkisini gördüğümüz destek küçük ölçekli sulama yatırımlarına verdiğimiz destek oldu" dedi.