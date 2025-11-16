Haberler

Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Güncelleme:
Türkiye'de doğal gaz projelerinin hayata geçirilmesi için iki ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adana'nın Pozantı ilçesinde ve Sivas'ta belirlenen arazilere, yürütülecek doğalgaz projeleri nedeniyle devlet tarafından el konulacak.

  • Adana'nın Pozantı ilçesinde Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için araziler acele kamulaştırılacak.
  • Sivas'ta CNG ve LNG tesis alanı yapımı için araziler acele kamulaştırılacak.
  • Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğal gaz projelerinin hayata geçirilmesi kapsamında iki ilde bazı arazilere acele kamulaştırma uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADANA'DA ACELE KAMULAŞTIRMA

Karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde yürütülecek Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında güzergâhta bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Proje kapsamında sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için ihtiyaç duyulan araziler de mülkiyet veya irtifak hakkı yoluyla BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.

SİVAS'TA DA FAALİYETLER SÜRÜYOR

Bir diğer kararla, Sivas'ta doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesis alanı yapılması amacıyla belirlenen taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu arazinin tapuda Hazine adına tescili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilecek.

Yorumlar (1)

Ateş can Şahin:

