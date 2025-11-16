Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak
Türkiye'de doğal gaz projelerinin hayata geçirilmesi için iki ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adana'nın Pozantı ilçesinde ve Sivas'ta belirlenen arazilere, yürütülecek doğalgaz projeleri nedeniyle devlet tarafından el konulacak.
ADANA'DA ACELE KAMULAŞTIRMA
Karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde yürütülecek Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında güzergâhta bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Proje kapsamında sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için ihtiyaç duyulan araziler de mülkiyet veya irtifak hakkı yoluyla BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.
SİVAS'TA DA FAALİYETLER SÜRÜYOR
Bir diğer kararla, Sivas'ta doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesis alanı yapılması amacıyla belirlenen taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Söz konusu arazinin tapuda Hazine adına tescili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilecek.