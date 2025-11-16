Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Doğal gaz projelerinin hayata geçirilmesi kapsamında iki ilde bazı arazilere acele kamulaştırma uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADANA'DA ACELE KAMULAŞTIRMA

Karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde yürütülecek Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında güzergâhta bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Proje kapsamında sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için ihtiyaç duyulan araziler de mülkiyet veya irtifak hakkı yoluyla BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.

SİVAS'TA DA FAALİYETLER SÜRÜYOR

Bir diğer kararla, Sivas'ta doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesis alanı yapılması amacıyla belirlenen taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu arazinin tapuda Hazine adına tescili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilecek.