Diyarbakır firmaları, Uluslararası Şam Fuarında yerini aldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Diyarbakır Valiliği iş birliğiyle Diyarbakır'dan 15 firma, Orta Doğunun en önemli ticaret organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Şam Fuarına katılım sağladı.

Fuar kapsamında Diyarbakır sanayisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve güçlü sanayi altyapısı uluslararası ziyaretçilere tanıtılıyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, ürün ve hizmetlerini yabancı alıcılarla birebir görüşmeler aracılığıyla tanıtma imkanı buluyor. Diyarbakır sanayisinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırması ve yeni ihracat kapılarının açılması da hedefleniyor.

Fuara, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu katıldı. Heyet, fuar alanında firmalarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevre, Turizm ve Sanayi Bakanları ile Şam Valisi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyetin Diyarbakır standını ziyaret etmesi, kentin sanayi potansiyelinin uluslararası düzeyde dikkat çekmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Toplam 15 firmanın yer aldığı fuarda, Diyarbakır sanayisinin farklı sektörlerdeki üretim kapasitesi uluslararası alıcılarla buluşturulurken, yeni ticari iş birlikleri ve ihracat bağlantıları için önemli temaslar gerçekleştiriliyor. Fuar süresince yapılan görüşmelerin, kent ekonomisine katkı sunmasının yanı sıra bölge sanayisinin dış pazarlardaki etkinliğini ve rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçi Müsteşarı ile Ticari Ataşesi, Uluslararası Şam Fuarı kapsamında Diyarbakır DTSO standını ziyaret etti. Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısının yeniden açılmasının Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, söz konusu kapının faaliyete geçmesiyle birlikte lojistik maliyetlerin düşeceğini, bölge illerinin ihracatının artacağını ve karşılıklı ticaret hacminin önemli ölçüde genişleyeceğini ifade etti. Kaya, sınır kapısının açılmasının sadece bölge ekonomisine değil, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine katkılar sunacağını dile getirdi. - ŞAM