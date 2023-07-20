Diyarbakır'da Doğal Taş Sektörünün Durumu ve Geleceği Çalıştayı Düzenlendi

Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda doğal taş sektörünün mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Madenciler ve Mermerciler Derneği (DİMDA) ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle "Diyarbakır Doğal Taş Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi. Doğal taş sektörüne yönelik yapılan saha çalışması ve çalıştay Raif Türk'e adandı. Diyarbakır'da madenciliğin tarihinden bahseden DİMAD Başkanı Fahrettin Çağdaş, Çayönü, Bırkleyn Mağaraları ile başlayan madenciliğin camiler, kiliseler, hanlar, hamamlar ile günümüze kadar ulaştığını belirtti. Geçmişten bugüne kentte 50'ye yakın renk ve desende doğal taş işlediklerini, Çüngüş siyah inci taşının dünyada ilk 10 arasında yer aldığını belirten Çağdaş, "Doğal taş ve madencilik sektörü olarak 2010 yılında kent ihracatının yüzde 50'sini yapıyorduk. Ancak son yıllarda blok ve ebatlı doğal taş ihracatımızda düşüş var. Bunun başlıca nedenleri sektördeki pazar kaybı, yeni ocak ve işletme ruhsatlarında bölgedeki işletmeler olarak karşılaştığımız güvenlik duvarları, orman ve mera mülkiyet hukukunu çözmek için karşılaştığımız bürokratik işlemler ve ruhsat harçlarının sürekli enflasyonu aşan bir düzeyde artırılması ifade edilebilir. Sektördeki sorunları çözmek için yeni pazarlar için çalışma yapmamız, ocak ve işletmelerdeki uygulama hatalarını önlemek için teknik müdahaleler geliştirmemiz, yeni doğal taş havzaları bulmamız gerekiyor. Bunun için DTSO işbirliğinde derneğimiz, üniversitemiz, MTA Bölge Müdürlüğü ve işletmelerimiz ortaklığında raporlar hazırlamamız, lobi faaliyetlerimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

2005-2008 yıllarında yaptıkları çalışmalara değinen DTSO Başkanı Mehmet Kaya da, doğal taş sektörünün şu an yaşadığı sorunlara rağmen kentin sanayisinin gelişmesine oldukça önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kaya, 2007 yılında Raif Türk ile birlikte DTSO bünyesinde sektördeki işletmeleri madencilik meslek grubunda toplayarak ayrı bir meslek grubu kurduklarını söyledi. Kaya, "Madencilik sektörü kentte organize sanayi bölgesinde ilk yatırımların geliştiği sektör. 2005 yıllarında kentin sanayisini temsil eden, en fazla istihdam oluşturan sektör konumundaydı. Bugün Diyarbakır, Silvan OSB'nin kuruluşu ile birlikte 5 organize sanayi bölgesine sahip. Artık yeni yatırımlar için uygun yatırım alanları sunuyor ve farklı sektörlerde yatırım alıyor. Kentte sanayinin bugün geldiği noktada madencilik sektörünün oluşturduğu ivmenin katkısı büyük. Sektördeki girişimciler kentte farklı sektörlerde de yatırımlara yöneldiler ve kent ekonomisine katkı sundular" diye konuştu.

Toplantıya katılan DTSO Meclis Üyesi ve Raif Türk'in eşi Yıldız Türk, yapılan çalışmanın Raif Türk'e adanmasına teşekkür etti. Çalıştay, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Ayhan, MTA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Fatih Bakır ve Jeoloji Mühendisi Tuna Öner'in sunumları ile devam etti. - DİYARBAKIR