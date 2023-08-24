Diyarbakır'da çekici ve otopark firmaları denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çekici, kurtarıcı ve güvenli otopark olarak hizmet veren firmaları denetledi. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, fiyat tarifesi ve fiziki şartlara uygunluk kontrol edildi.