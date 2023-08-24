Diyarbakır'da çekici ve otopark firmaları denetlendi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çekici, kurtarıcı ve güvenli otopark olarak hizmet veren firmaları denetledi. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, fiyat tarifesi ve fiziki şartlara uygunluk kontrol edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çekici, kurtarıcı ve güvenli otopark olarak hizmet veren firmaları denetledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon kentte faaliyet gösteren 8 yediemin otoparkında denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, firmaların iş yeri açma ruhsatı, fiyat tarifesi ve fiziki şartlara uygunlukları kontrol edildi.
Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimlerine devam edecek.