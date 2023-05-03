Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye, artık dünyanın merkezinde'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Taşağıl Derebucak Konya Yolu ile Demirkapı Tüneli için düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme alanlarında yaptığı ciddi yatırımları vurgulayarak, 'Türkiye, artık dünyanın merkezinde' dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2002 yılından beri ulaştırma ve haberleşmeye 1 trilyon 600 milyar TL üzerinde para yatırdık. Bu çok ciddi bir kaynaktır. Çünkü Türkiye, artık dünyanın merkezindedir. Sadece kendi sınırlarımız içerisinde yollar yapmıyoruz. Türkiye'yi dünyaya, dünyayı da Türkiye'ye bağlıyoruz" dedi.

Antalya'yı, Konya ve iç kesimlere bağlayan kuzey- güney aksının en önemli geçiş noktası olan Antalya Taşağıl Derebucak Konya Yolu ile Demirkapı Tüneli için açılış töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek Antalya Taşağıl Derebucak Konya Yolu ve Demirkapı Tüneli'nin açılışı gerçekleştirildi. 5 bin 68 metrelik Demirkapı Tüneli ile Konya- Antalya arasındaki yolun 2,5 saate düşeceği, tünelden geçişin ise yaklaşık 4 dakika süreceği belirtildi.