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Dışişleri Bakan Yardımcısı KAYSO'da sanayicilerle bir araya geldi

Ekonomi Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı KAYSO'da sanayicilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüş alış verişinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüş alış verişinde bulundu.

Bakan Kaymakcı daha sonra "AB Üyelik Süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İş Dünyasının Rolü" konulu toplantıda sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Türkiye - AB ilişkilerinin ekonomik boyutu ve Yeşil Mutabakat uygulamaları ile ilgili üyelerimize bilgiler veren Kaymakcı, Kayseri'nin bir sanayi şehri olduğunu ve AB projelerinden daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi.

Ülke olarak Yeşil Mutabakat'ın dışında kalmamızın mümkün olmadığını ifade den Kaymakcı, "Karbon düzenlemesine 2026 yılından itibaren başlanacak. Bu düzenlemeden en çok etkilenecek illerin başında Kayseri geliyor. Çünkü Kayseri bir sanayi şehri ve düzenlemeye dahil olacak firma sayısı fazla. Bu yüzden firmalarımızı yavaş yavaş bu sürece hazırlamalıyız" diye konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, verdiği bilgilerden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'ya teşekkür ederek, "Oda olarak üyelerimizi bu sürece hazırlamak için Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Ofislerini kurduk. Yeşil uyum sürecinin sanayicilerimize etkileri, AB ihracatında yeni dönem gibi konuları araştırırarak hareket ve eylem planlarımızı belirledik. Diğer taraftan teşvik ve hibe desteklerini araştırarak, firmalarımızın dijitalleşme ve e-ticaret süreçlerine hızlıca adapte olabilmeleri için yol haritamızı belirledik. İnşallah tüm bu konularda hızlıca hareket ederek, üyelerimizi 2026'ya hazırlamak için gayret ediyoruz" dedi.

Yürüttükleri AB projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, "Odamızca bugüne kadar 4 AB/Uluslararası kaynaklı proje yürütülmüş, 4 projeye de ortak olunarak toplam 1 Milyon 300 bin Euro'luk hibe alınmıştır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası Avrupa Birliği Faruk Kaymakcı Kayseri Ekonomi Haberler

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