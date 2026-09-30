Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 22,3 artarak 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan, 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ağustos ayında yüzde 83,5 iken, 2026 Ağustos ayında yüzde 81,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 4,0, ithalat yüzde 5,3 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 artarak 184 milyar 996 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2,7, ithalat yüzde 9,6 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Ağustos ayında yüzde 2,7 artarak 20 milyar 279 milyon dolardan, 20 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,6 artarak 20 milyar 7 milyon dolardan, 21 milyar 919 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,1 artarak 42 milyar 749 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,0 oldu.

Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 22,3 arttı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan, 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ağustos ayında yüzde 83,5 iken, 2026 Ağustos ayında yüzde 81,7'ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 9,3 arttı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,3 artarak 60 milyar 206 milyon dolardan, 65 milyar 793 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 74,7 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 73,8'e geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,3 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 70,7 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 70,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 71,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,5 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 760 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 731 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 203 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 73 milyon dolar ile İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 45 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 894 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 690 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 180 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 395 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,3'ünü oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 706 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 68 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 935 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 872 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 374 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 36 milyar 55 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 26 milyar 108 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 18 milyar 71 milyon dolar ile Almanya, 13 milyar 372 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 177 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,4'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,6 arttı, ithalat yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1 ithalat yüzde 10,5 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9'dur. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7'dir.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,0'dır. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,1'dir. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ağustos ayında 20 milyar 943 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolar, ithalat yüzde 8,1 artarak 26 milyar 654 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 11,4 artarak 5 milyar 126 milyon dolardan, 5 milyar 711 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ağustos ayında yüzde 79,2 iken, 2026 Ağustos ayında yüzde 78,6'ya geriledi.

İhracat 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 168 milyar 630 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 168 milyar 630 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 235 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak 61 milyar 341 milyon dolardan, 67 milyar 195 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 72,5 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 71,5'e geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı