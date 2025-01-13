Dindar Şirketler Grubu Romanya'da Güneş Enerjisi Projesi Başlatıyor

Dindar Şirketler Grubu ve Fons Solar, Romanya'da hayata geçireceği 350 milyon TL değerindeki güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor. Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak hedefiyle çevreci projeleri öncelediklerini, daha önce Manisa'da hayata geçirilen ve 2 milyon watt kurulu gücü olan GES projesinin ardından ilk yurt dışı yatırımı Romanya'da yapacaklarını söyledi.

Geçen yıl Romanya merkezli Farmland isimli şirketi satın alarak yurt dışı operasyonlarına başlayan Dindar Şirketler Grubu bünyesindeki Yeni Manisa A.Ş. ve Fons Solar firması, bu ülkede 13.8 MW kapasiteli 350 milyon TL yatırım değerine sahip bir güneş enerjisi santralini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımları bulunan bir grup olduklarını ve "temiz bir dünya" hedefiyle yenilenebilir enerji alanına yoğunlaştıklarını belirten Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, proje ortağı Fons Solar ile 2028'e kadar Avrupa'da 100 MW kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk proje Manisa'da hayata geçirildi

Yeni Manisa A.Ş. Kurucu Ortaklarından Op. Dr. Mümtaz Kahya, geçen yıl Manisa'nın Selendi ilçesinde yaklaşık 2 milyon watt gücünde bir GES projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Yeni Manisa A.Ş. olarak çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gelecek nesillere en temiz dünyayı bırakmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda tükettiğimiz enerjiyi çevreye zarar vermeden, güneşten elde etmeyi hayal ettik ve ilk güneş enerjisi santralimizi Manisa'mızda kurduk. Şimdi proje ortağımız Fons Solar ile birlikte Romanya'da 350 milyon TL değerinde bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Yenilenebilir enerji konusundaki başka projelerimiz de önümüzdeki süreçte hayata geçecek" diye konuştu.

Hedef 3 yıl içinde 100 mw güce ulaşmak

Fons Solar yurtdışı operasyonlarından sorumlu Kurucu Ortağı Cem Aslan da Yeni Manisa A.Ş. ile birlikte geçen sene Romanya merkezli Farmland isimli şirketi satın aldıklarını belirterek, "Yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme potansiyelimizi Avrupa'da da göstermek için sabırsızlanıyoruz. Romanya'daki yatırımımız, bölgedeki varlığımızı pekiştirmek ve 2028 yılına kadar 100 MW kurulu güce ulaşma hedefimizin sadece başlangıcı" şeklinde konuştu.

Güneş enerjisine geçiş artık kaçınılmaz

Fons Solar kurucu ortaklarından Osman Karadoğan ise son elektrik zamlarının sektörde adeta şok etkisine neden olduğunu ve güneş enerjisine geçişin artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Karadağ, "İzmir, Manisa ve Kahramanmaraş'ta mega projelere imza atıyoruz. Ayrıca e-ticaret sitemizi açarak ürün ve proje tasarımı alanında ayrı bir satış ekibi oluşturduk. 2025 itibarıyla bayilik sistemimizi Türkiye'nin her yerine yayarak yüzlerce bayiye ulaşacağız. 52 bin metrekare alanda hayata geçireceğimiz 50 farklı yaşam alanı, çevre dostu ve yenilikçi bir yaşam biçimi sunacak. Amerika ve Avrupa'da kullanılan, ancak ülkemizde henüz hayata geçmemiş bazı teknolojileri 2024'te devreye alarak, ülkemizde bir ilke daha imza attık" şeklinde konuştu. - MANİSA