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Dikili Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi İstihdam Yaratıyor

Dikili Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi İstihdam Yaratıyor
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İzmir'in Dikili ilçesinde hayata geçirilen Dikili Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi, tamamlandığında 3 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayacak. Proje, Türkiye'nin seracılık alanında global bir oyuncu olmasını hedefliyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde hayata geçirilen Dikili Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük jeotermal sera kümelenmelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Projenin ilerleyişi, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dikili OTB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı ile değerlendirildi.

Toplantıya, projenin kurucu ortaklarından olan Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Müteşebbis Heyet Başkanı Erkoç ve diğer yönetim kurulu ile müteşebbis heyet üyeleri katılım sağladı.

3 binden fazla kişiye istihdam

Tamamlandığında büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan 3 binde fazla kişiye istihdam sağlayacak olan Dikili OTB, bölgenin ekonomik ve tarımsal kalkınmasına önemli bir katkı sunacak. Jeotermal enerji kullanımıyla sürdürülebilir ve çevreci bir üretim modeli benimseyen proje, Türkiye'yi seracılıkta küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyor.

Dikili OTB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte tarımsal üretimde verimlilik artacak, bölgedeki istihdam olanakları genişleyecek ve Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir ivme kazanılacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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