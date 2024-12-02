Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Dijital Oyunlar Kongresi: Güvenli Oyun Deneyimi İçin Önlemler Alınıyor

Dijital Oyunlar Kongresi: Güvenli Oyun Deneyimi İçin Önlemler Alınıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital oyunların gençler üzerindeki etkilerini değerlendirerek sosyal medya ve oyun uygulamalarındaki tehlikelere dikkat çekti. Türkiye'nin dijital oyun sektöründeki büyümesine vurgu yapan Sayan, özellikle güvenli dijital deneyim sunmak için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya ve oyun uygulamalarındaki tehlikelere işaret ederek, "En son Roblox adlı uygulama radarımıza takıldı ve erişim engeli geldi. Roblox bu konuda bazı adımları attı, Türkiye'de de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara Üniversitesi ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği ortaklığında BTK konferans salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin oyun motivasyonunun sokaklar değil, bilgisayarlar olduğunu bildirdi.

Dijital oyunların, eğitim, sağlık, psikoloji gibi farklı alanlarda da kendine önemli bir yer edinerek, eğitim ve iş geliştirme platformu olarak da öne çıktığını aktaran Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel dijital oyunlar pazarının büyüklüğü 2023 yılında 187,7 milyar dolara ulaştı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6'lık büyümeye tekabül ediyor. Mobil oyunlar, 92,6 milyar dolarlık gelirle pazarın lideri olurken, konsol oyunları 56,1 milyar dolarla ikinci, PC oyunları ise 37,1 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Her geçen gün dijital oyun oynayanların sayısı artıyor. Küresel dijital oyuncu sayısı yıllık yüzde 6,3'lük artışla 3,38 milyarı aşarken, bu artış trendinin devam etmesi ve 2026 sonuna kadar küresel dijital oyuncu sayısının 3,79 milyara ulaşması bekleniyor."

"Türkiye, dijital oyunlar sektöründe ciddi oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor"

Sayan, Türkiye'nin, dijital oyunlar sektöründe ciddi oyuncu olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Türkiye'de 2023 verilerine göre 40 milyon aktif oyuncu bulunuyor ve dijital oyun pazarı 1,2 milyar dolar büyüklüğe ulaştı, Türkiye, Avrupa'da da mobil oyun geliştirmenin merkezi haline geldi. Bu noktada dijital oyun tüketimi konusunda yıllık yüzde 36'lık büyümeyle Avrupa'nın en hızlı büyüyen dijital oyun pazarı olduk." diye konuştu.

Teknolojinin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini de değerlendiren Sayan, "Sosyal medya ve oyun uygulamalarında bazı tehlikeler var, en son Roblox adlı uygulama radarımıza takıldı ve erişim engeli geldi. Roblox bu konuda bazı adımları attı, Türkiye'de de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz. Eğitici, öğretici, eğlence amaçlı olan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama dijital istismar, siber zorbalık gibi konuların çocuklarımızın, gençlerimizin oynadığı oyunlara bulaşması, sızması kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Sayan, hükümet olarak, hangi platform olursa olsun kötüye kullanılmasını engellemek için her türlü tedbiri almak zorunda olduklarına işaret ederek, kötü niyetli içeriklerin, masum zihinlere ulaşmasına asla müsaade etmeyeceklerini, gençlerin de bireysel anlamda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Gençlere güvenli dijital deneyim sunmak için projeler geliştiriyoruz"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da oyun sektörünün, her geçen yıl büyüyen bir pazar, yeni iş alanları ve ekonomik fırsatlar olarak ortaya çıktığını ancak aynı zamanda kültürel etkileşim ve inovasyon için de ortam sunduğunu belirtti.

Özellikle gençler ve çocuklar üzerinde potansiyel olumsuz etkilere yol açabilecek bağımlılık, dijital şiddet, aşırı ekran süresi ve çevrim içi güvenlik gibi sorunların dikkatle ele alınması gerektiğini aktaran Karagözoğlu, özellikle çocukları ve gençleri internet ortamında karşılaşabileceği risklerden korumak, onlara güvenli ve sağlıklı dijital deneyimler sunmak için çeşitli projeler ve destekleyici programlar geliştirdiklerini anlattı.

Karagözoğlu, bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurumumuz tarafından çocuklar ve gençler için güvenli dijital oyun deneyimlerinin sağlanması amacıyla 'Güvenli Oyna' web sitesi ve platformu yenilendi, dijital oyunların güvenli kullanımına dair bilgilendirme faaliyetleri artırıldı. Bu platform, çocukların ve ailelerin dijital dünyada güvende kalmalarını sağlamak için önemli kaynaklar sunarak, ebeveyn kontrol araçlarını tanıtarak, oyun oynama süreleri, içerik sınırlamaları ve güvenlik önlemleri hakkında rehberlik ediyor."

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün de dijital oyunların, bir eğlence aracı olmanın yanı sıra öğrenme, sosyal bağ kurma ve kültürler arası etkileşim için güçlü bir platform oluşturduğuna işaret ederek, oldukça geniş etki alanına sahip olan mecranın sorumluluğunun da büyük olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panellerle devam eden kongre, 5 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
img

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı
img

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.