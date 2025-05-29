Dicle Elektrik'ten Güneydoğu'ya 120 milyar liralık yatırım

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yatırım tutarlarını yaklaşık 10 kat artırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki beş yılda yeni yapacağımız 60 milyar lirayı aşkın yatırımla bölgemize toplamda 120 milyar lirayı aşkın bir katma değer sağlamış olacağız." dedi.

Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ildeki yatırımlarının açılışını, bu yıl ilk kez Diyarbakır'da düzenlediği DicleFest'te bölge halkıyla gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Park 75'te kurulan festival alanındaki açılışa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bölgede 2013'ten bu yana yaptığı yatırımlarla dijital dönüşümden altyapı yenilemelerine, AR-GE çalışmalarından teknoloji odaklı çözümlere kadar birçok projeyi hayata geçiren Dicle Elektrik, hizmet bölgesine 60 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Şirket, gelecek 5 yılda ise 60 milyar lira tutarında ek yatırım hedefliyor.

Dicle Elektrik'in, bölgeye yaptığı yatırımları bölge halkıyla paylaşmak amacıyla hayata geçirdiği DicleFest Enerji Festivali, 1 Haziran'a kadar Park 75'te ziyarete açık olacak. Festival, Diyarbakır'ın ardından Batman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde de düzenlenecek.

"Dicle Elektrik'in yatırımları bölge için ciddi katma değer sağladı"

Etkinlikte konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bireylerden başlayarak kurumlara, yatırımcılara, devletlere kadar iş yapabilmenin en önemli unsurunun enerjiye sahip olabilmek olduğunu söyledi.

Bu bakımdan enerjinin tarihten bu yana uluslararası ve devletlerarası ilişkilerde çok önemli bir güç unsuru olarak yerini muhafaza ettiğine işaret eden Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde ülkemizin enerjide kendine yetecek bir kapasiteye ulaşması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi adımlar da atılıyor. Bir yandan bölgemizde petrol arama faaliyetleri büyük bir ivme kazandı." şeklinde konuştu.

Zorluoğlu, Türkiye'nin stratejik anlamda kıymet verdiği doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında Karadeniz ve Akdeniz'de çok önemli mesafeler katettiğini vurgulayarak, "Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali de tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı emek verdiği yenilenebilir enerji kaynaklarında da yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye'nin bu enerji yatırımlarıyla hedefi, Türkiye Yüzyılı'nda enerji ithal eden değil kendi enerjisini üretebilen, kendine bu anlamda yeten bir ülke haline gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik'in özellikle Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde ve diğer kırsal ilçe merkezlerinde yaptığı önemli yatırımları memnuniyetle takip ettiklerini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Dicle Elektrik'in 5 yıllık stratejik hedefleri arasında yer alan kırsal alanı düzenleme ve buralarda kaliteli kesintisiz enerjiyi sunma hedeflerini doğru buluyoruz. Finansman anlamında da ayırdıkları bütçenin yüzde 60'ı gibi bir rakamı kırsal altyapı yatırımlarına harcayacaklarını görmek memnuniyet verici. Valilik olarak tüm kurumlarımızla birlikte kırsal alandaki kaliteli enerji arzının sağlanması noktasında tüm çalışmalarında yanlarındayız."

Zorluoğlu, elektriğin su kadar önemli bir enerji türü olduğunun altını çizerek, elektriğin boşa harcanmaması gerektiğini, Dicle Elektrik'in 500 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladığını, bu anlamda da kayıp kaçak konusunda önemli bir etkiye sahip olduğunu anlattı.

Dicle Elektrik'in çağdaş ve yenilikçi yatırımlarının bölge için ciddi katma değer sağladığını ve bunu takdirle karşıladıklarını sözlerine ekleyen Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'a yapılması planlanan Bilim Merkezi projesi çerçevesinde işbirliği çağrısında bulundu.

"2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor"

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 2013'ten bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarlarını yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini paylaştı.

Arvas, bu alandaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerinin oluşturduğuna dikkati çekerek, "Söz konusu yatırımlarımızla birlikte 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerinden biri haline geldik. Bununla birlikte önümüzdeki beş yılda yeni yapacağımız 60 milyar lirayı aşkın yatırımla bölgemize toplamda 120 milyar lirayı aşkın bir katma değer sağlamış olacağız." diye konuştu.

Yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin en dijital elektrik dağıtım şirketi olduklarını vurgulayan Arvas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dicle Elektrik olarak bir elektrik dağıtım şirketinin ötesinde, bir teknoloji şirketiyiz. Bugün Türkiye genelinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ne dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli araştırmasında, Türkiye'nin en yüksek olgunluk derecesine sahip dağıtım şirketi olarak seçilmemiz de bu yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımımızın bir sonucu. Elektrik dağıtım sektörünün ilk AR-GE merkezine sahibiz, bu merkezde 79 proje ve 25'in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluşa imza attık, şimdiye kadar 15'ten fazla üniversite ve 50'nin üzerinde firmayla işbirliği yaptık."