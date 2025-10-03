Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesinde Elektrik Tüketimi Yüzde 15 Arttı

Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 15 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde bu yıl yaşanan kuraklık, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yeraltı sularının azalması gibi nedenlerle tarımsal sulamada elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaştı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik'in dağıtım hizmeti sunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik tüketimi eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 oranında artarken, en yüksek artışın yaşandığı iller tarımsal sulamanın yoğun olduğu Şanlıurfa ve Mardin oldu.

Özellikle yeraltı sularının elektrikle çekildiği Şanlıurfa'da eylül verilerine göre Şanlıurfa'da tüketim geçen yıla oranla yüzde 20 artışla 1 milyon 27 bin 196 megavatsaate yükseldi. Mardin'de ise tüketim aynı dönemde yüzde 18 artışla 523 bin 501 megavatsaate ulaştı.

Açıklamada her iki ilde de tarımsal sulama faaliyetlerinin kırsalda yoğunlaştığı ve bu bölgelerde kayıp-kaçak oranlarının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Öte yandan tüketim artışı, dağıtım bölgesindeki illerden Diyarbakır'da geçen ay, Eylül 2024'e göre yüzde 9,4, Şırnak'ta ise yüzde 1,5 oranında arttı.