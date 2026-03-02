Dicle'de modern bağcılığa yönelik çiftçilere tarım aletleri dağıtıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çiftçilere, "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe ile tarım aletleri dağıtıldı.

GAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Tarım Müdürlüğü arasında koordineli yürütülen "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe ile tedarik edilen makine ve ekipmanlar, üreticilere dağıtıldı. Bu proje ile toplam 7 milyon 80 bin 700 liralık bir bütçe toprakla buluşturuldu. Bu bütçenin yüzde 50'si hibe desteği olarak sağlandı. Proje ile ilçe genelinde bin 188 dekar bağ alanı, artık çok daha profesyonel yöntemlerle işlenecek. 84 çiftçi, modern tarımın tüm imkanlarından doğrudan faydalanacak. Teslimini gerçekleştirilen fanlı turbo ilaçlama makineleri, benzinli çapa makineleri, üzüm sıkma makineleri, motorlu sırt pulverizatörleri, budama makasları ve telli terbiye sistemlerinden oluşan toplam 130 parça modern ekipman, Dicle bağlarında verimi ve kaliteyi artıracak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, çok sayıda kurum amiri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu, "Dicle'ye hizmet etmek bizim için şereftir. Kendi ilçemiz, doğup büyüdüğümüz yer, dostlarımızın, akrabalarımızın olduğu yer. Her daim buraya güzel hizmetler ettik ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da konuşmasında çiftçinin üretimdeki önemine değinerek, "Ben de kendi adıma halkıma, milletime, devletime üretimde bulunan çiftçilerin elini öpüyorum. Onları saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Projenin Dicle üzerinde söylüyorum, toplam değeri yaklaşık 8 milyon. Bunun yaklaşık 4 milyonunu GAP İdaresi Başkanlığı hibe edecek. Dicle üzümüyle, pekmeziyle bilinen ilçemiz. İnşallah projenin devamını getirerek hem üzümün katma değerini arttırıp akabinde Dicle üzümüne inşallah coğrafi işaret alıp çitçilerimizin daha fazla gelir kazanmasını sağlamış oluruz. Bu tarz projelerin yazımında, takibinde emeği geçen il ve ilçe tarım müdürlerimize ve personellerine, maddi destek sağlayan GAP İdaresi Başkanımıza, valimize, projenin takibinde emeği geçen vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de hayırlı kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, "Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak yaklaşık 37 yıldan bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınması adına birçok çalışma yürütüyoruz. Biz sahada bağcılığı artık modern bir şekilde yürütmek, katma değerini, verimini arttırmak istiyoruz. 2026 yılı yatırım programı geçtiğimiz ay yayınlandı. Diyarbakır ilimizde GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak inşallah 8 tane projeye yaklaşık 120 milyon lira kaynak aktaracağız. Yine bu projenin her birisiyle kendi içerisinde bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak projeler olarak yer alıyor" dedi. - DİYARBAKIR

