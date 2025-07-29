Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti

Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
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Benetton, Zara, H&M, Mango gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan İstanbul merkezli Boy-Bo Grubu, mali sıkıntıları aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, grup bünyesindeki 5 şirket ve 4 ortak için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İstanbul merkezli tekstil ve turizm şirketlerinden oluşan Boy-Bo Grubu, mali darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, grup bünyesindeki BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti

TARİH VERİLDİ

Aynı kararda şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt da yer aldı. Mahkeme, konkordato sürecini yürütmek üzere üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi. Şirketlerin geleceğine ilişkin duruşma 23 Ekim'de yapılacak.

DEV MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

1995'ten bu yana faaliyet gösteren Boy-Bo Grubu, İstanbul Esenyurt'taki tesislerinde örme, boya ve konfeksiyon üretimi yapıyor. Grup, bugüne kadar Benetton, Armani, Zara, Mango, H&M, Gap, Reebok, LC Waikiki, Colins gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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