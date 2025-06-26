Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama
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Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama
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Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden Kazancı Holding'de kardeşler arasında büyük kriz çıktı. Mehmet Kazancı, Türkiye'nin en zengin 2. insanı olan kardeşi Şaban Cemil Kazancı'yı hisselerine el koymakla suçladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Gerilim nedeniyle holding binasına polis çağrıldı.

Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi dev şirketleri bünyesinde barındıran Kazancı Holding, bu kez ticari faaliyetleriyle değil, aile içi krizle gündeme geldi. Holdingin hissedarı Mehmet Kazancı, genel kurulda kardeşi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Şaban Cemil Kazancı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine holding binasına polis çağrıldı.

"ŞİRKET SAHTE DEVRALINAN HİSSELERLE YÖNETİLİYOR"

Genel kurul sonrası sosyal medyada açıklama yapan Mehmet Kazancı, kardeşini şirket hisselerine hukuksuz şekilde el koymaya çalışmakla suçladı. Alzheimer hastası olan babalarından izinsiz şekilde hisse devri yapıldığını öne süren Kazancı, "Bana sadece laf olsun diye bir miktar ödeme teklif ediliyor. Oysa şirketin büyük kısmı sahte devralınan hisselerle yönetiliyor" dedi.

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlamaMehmet Kazancı-Şaban Cemil Kazancı

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI

Açıklamasında çarpıcı iddialara yer veren Mehmet Kazancı, kardeşinin "Mahkemelere gitsen de kazanamazsın, hepsini satın alacağım" dediğini öne sürdü. Yaşadığı sürecin artık kamuoyuna açık hale gelmesini istediğini belirten Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulundu:

"Bu mücadeleyi yıllarca içimde verdim ama artık halkın bilmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleye el atarsa çok memnun olurum. Bu sadece bir şirket kavgası değil, büyük bir adaletsizliktir."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Mehmet Kazancı, yapılan hisse devrinin sahte olduğunu ve imzası bulunan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. "Çok büyük bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız" diyen Kazancı, holdingdeki haklarını sonuna kadar savunacağını belirtti.

Kazancı Holding'den yaşanan krize ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGAGS:

benim amcam da dalavereyle babamın izmirin gözde sahil kasabalarından birindeki arsasını yıllar önce başkasına satmış ve parasını da yemiş.. sayın cumhurbaşkanımız kıymetli yüceler yücesi saygıdeğer padişahımız reyizimiz başşkumandanımız, yol göstericimiz, kutup yıldızımız, canımız ciğerimiz dünya liderimiz bu konuya el atarsa sevinirim.. bu sadece abi kardeş kavgası değil, büyük bir adaletsizlik!! :D

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Haber YorumlarıYarasamemed:

Sen biraz hisse maddiyat konuştur sana bu devlet dairelerinde belediyelerde kimler kimler yardım etmez ki tepedekilerin haberi olur ama yanındakiler işi çözerler

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

dünyayı yiyeceksin sanki üç gün yaşayıp geberip gidecez topraktan başka bişey doyurmaz gerçekten gözümüzü

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

TOPLUMUN NESİ DOĞRU Kİ, DÜRÜST İNSANLARI TENZİ EDERİM TABİ

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