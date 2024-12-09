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Depremzedeler ve Özel Gereksinimli Çocuklar Basketbol ile Buluştu

Depremzedeler ve Özel Gereksinimli Çocuklar Basketbol ile Buluştu
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Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'dan gelen 100 depremzede ve özel gereksinimli çocuk, Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteğiyle Galatasaray Erkek Basketbol Kulübü oyuncularıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay illerinden gelen 100 depremzede ve özel gereksinimli çocuk, Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) desteğiyle, Galatasaray Erkek Basketbol Kulübünün oyuncularıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren bölgede varlığını sürdüren Türkiye Sigorta, depremzede ve özel gereksinimli çocukların daha eşit fırsatlarla hayatlarını sürdürebilmelerine destek olma amacıyla Dünya Engelliler Günü'nde önemli bir projeye imza attı.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'dan gelen 100 depremzede ve özel gereksinimli çocuk, tur seyahat firması HIS Türkiye'nin hayata geçirdiği "100 Çocuk, 100 Eser, 1 Belgesel" projesiyle İstanbul'da sanat, teknoloji, spor ve eğlence dolu etkinliklere katıldı.

TBF organizasyonları Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru Türkiye Sigorta'nın desteğiyle çocuklar, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularıyla Basketbol Gelişim Merkezi'nde tanışarak, antrenman yaptı.

Etkinlikte, sporun birleştirici gücüyle keyifli bir gün geçiren çocuklar, pozitif bir deneyim yaşadı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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