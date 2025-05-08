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Deprem korkusu altını yastık altından çıkarttı

Deprem korkusu altını yastık altından çıkarttı
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Son dönemlerde artan deprem korkusu, vatandaşları yastık altındaki altınlarını çıkartmaya itti. Bu durum, altın piyasasında dikkat çekici hareketliliklere neden oldu. Özellikle İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kıymetli Madenler Yetkili Depo Sistemi (KAD-SİS)'e yönelik talep patlaması yaşanıyor.

Deprem riski ve hırsızlık endişesi, vatandaşları yastık altı altınlarını bankalara taşımaya yöneltti. KAD-SİS sistemi sayesinde altınlar güvenli kasalarda saklanırken, bankacılık sistemine entegre edilebiliyor.

DEPREM KORKUSU VE GÜVENLİK KAYGISI ALTINI BANKAYA TAŞIDI

Türkiye'de vatandaşlar, deprem riski ve hırsızlık endişesi nedeniyle yastık altındaki altınlarını bankalara yönlendirmeye başladı. Son dönemde artan doğal afet kaygılarıyla birlikte, fiziki altınlarını güvenli kasalarda muhafaza etme isteği, KAD-SİS (Kıymetli Madenler Yetkili Depo Sistemi) uygulamasına ilgiyi rekor düzeye taşıdı.

    KAD-SİS SİSTEMİNE REKOR TALEP

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KAD-SİS sistemi, vatandaşların altınlarını lisanslı kasalarda güvenli şekilde saklamalarına olanak tanıyor. Sadece güvenlik değil, aynı zamanda fiziki altının değerinden kayıp yaşamadan banka işlemlerine konu edilebilmesi de bu ilgide etkili oluyor. Sistem sayesinde altınlar hem korunuyor hem de gerektiğinde bankacılık sistemine entegre edilebiliyor.

    ALTIN HEM GÜVENDE HEM KULLANILABİLİR

    KAD-SİS ile vatandaşlar, fiziki altınlarını Darphane tarafından yetkilendirilmiş kasalarda saklarken, bu altınların banka hesaplarında karşılığı da oluşuyor. Bu sayede bir yandan tasarruflar korunurken, diğer yandan da yatırım ve ihtiyaç kredileri için teminat olarak gösterilebiliyor. Sistem özellikle Anadolu'da kuyumcular aracılığıyla yaygınlaştırılıyor.

    2023 SONUNDA YOĞUNLAŞAN İLGİ 2024'TE ZİRVE YAPTI

    Yetkililer, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra KAD-SİS'e olan talebin hızla arttığını vurguluyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar başta olmak üzere, büyük şehirlerde yaşayanlar da altınlarını evde saklama riskine karşı profesyonel çözümler aramaya yöneldi. 2024 yılı itibarıyla KAD-SİS üzerinden işlem gören altın miktarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

    YASTIK ALTI ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

    Ekonomistler, bu sistem sayesinde sadece bireysel güvenliğin değil, ekonomiye kayıt dışı altınların kazandırılmasının da teşvik edildiğini belirtiyor. Türkiye'de yastık altında olduğu tahmin edilen 5 bin tona yakın altın, uzun vadede finansal sisteme entegre edilebilir potansiyel taşıyor. KAD-SİS, altın yatırımcıları için yeni nesil bir güvenlik ve kullanım modeli sunarken, devletin de uzun süredir hedeflediği "altının sisteme entegrasyonu" sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

    Abdurrahman Yazıcı
    Abdurrahman Yazıcı
    Haberler.com - Ekonomi
    500

    Yorumlar (3)

    Haber YorumlarıAli Çelik:

    Bu sadece bir oyun vatandaşın altinina göz koydular ama vatandaş bu ucuz numaraları yemez altınım benim le güvende

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    Haber Yorumlarıdrakula:

    Yalan :)) kaç yıldır uğraşıyorlar altına da çökmek için

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    Haber Yorumlarısade vatandaş:

    ben ikinci el şifreli kasa aldım ne varsa orada saklıyorum ayakkabı kutusundan bile daha güvenli

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