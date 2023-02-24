Deprem felaketiyle sarsılan Gaziantep'te ilk kazma vuruldu! Yeni konutlar işte böyle olacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ağır yıkım yaşattığı 11 ildeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Öte yandan deprem bölgesinde inşa edilecek yeni konutların örnek görselleri de belli oldu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 43 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaraları sarmak adına çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

İLK KONUTLAR İÇİN KAZMA VURULDU

Deprem bölgesindeki incelemelerine devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te zemin etüd çalışmaları tamamlanan yerlerde ilk etap konutlar için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

KONUTLAR ZEMİNLE BİRLİKTE 3-4 KATLI

TOKİ vasıtasıyla Gaziantep'te Nurdağı'nda ve İslahiye'de yapılacak konutlara ilişkin paylaşılan görsellerde, konutların zeminle birlikte 3-4 katlı olduğu görülüyor. Nurdağı ve İslahiye'de toplam 855 konut yapılacak.

"VATANDAŞLARIMIZI EVLERİNE KAVUŞTURMAK İÇİN HEMEN İŞE KOYULUYORUZ"

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti; Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.

BADEMLİ MAHALLESİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri gerçekleştiriliyor.

7 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İnşaat firması yetkilisi Murat Ulusoy, depremler nedeniyle vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabırlar diledi. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Ulusoy, Nurdağı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEMEL ATMA YAPILACAK"

Ulusoy, burada (Nurdağı) 456 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Devletimizin emriyle şu an burada 24 bina yapıyoruz. İslahiye'de de 17 binanın temeline başlamış durumdayız. Şu anda zemin etütleri yapıldı. Biz hafriyat çalışmasına başladık. İnşallah önümüzdeki hafta temel atma yapılacak. Yine büyüklerimizin emriyle 7 ay gibi sürede bitirip teslim edeceğiz" diye konuştu.