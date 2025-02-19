Denizli ve İtalya Arasındaki Ticari İlişkiler Güçleniyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin davetiyle İstanbul'daki tarihi Venedik Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Özel etkinlikte, İtalya İşletmeler ve Made In Italy Bakanı Adolfo Urso ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek, önemli görüşmeler gerçekleştiren Başkan Kasapoğlu, İtalya ve Denizli arasındaki mevcut ticaret hacmini ve potansiyel iş birliklerini değerlendirdi, güçlü ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Denizli ile İtalya arasındaki ihracat hedefleri büyüyor

Başkan Kasapoğlu, Bakanı Adolfo Urso ile görüşmesinde İtalya ile olan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaşarak, bu ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğini belirtti. Kasapoğlu, özellikle İtalyan Odalar ile yürütülebilecek potansiyel iş birlikleri, AR-GE projeleri ve inovasyon çalışmalarının önemine vurgu yaptı. "İtalya, yalnızca bir ticaret ortağımız değil, aynı zamanda güçlü dostluk bağlarımızın olduğu bir ülkedir. İki ülke arasındaki bu birlikteliği artırarak, Denizli sanayisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz" diyen Başkan Kasapoğlu, bu doğrultuda yeni projeler ve ortak çalışmalar için heyecan duyduklarını belirtti.

"İtalya ile ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz"

Kasapoğlu, "Denizli sanayicileri olarak, İtalya ile olan iş birliğimizi her geçen gün güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. İtalya, sanayi ve ticaret alanlarında uzun yıllardır Türkiye'nin önemli partnerlerinden biri olmuştur. İki ülkenin sahip olduğu ortak değerler ve güçlü ticaret geçmişi, önümüzdeki dönemde daha da güçlü iş birliklerine dönüşecektir. İtalya ile kurduğumuz güçlü bağların, Denizli sanayisinin global pazarlarda daha rekabetçi olmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, Denizli sanayisinin uluslararası alandaki yerini daha da sağlamlaştırmak için İtalya ile ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sanayicinin taleplerini Bakan Kacır'a aktardı, destek istedi

Başkan Kasapoğlu resepsiyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşme fırsatı bularak, Denizli sanayisinin güçlenmesi adına DSO olarak yürüttükleri çalışmaları aktardı. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili mevcut durumu ve yeni yatırımları aktararak, Bakan Kacır'a bilgi veren Kasapoğlu, Denizli sanayicilerinin taleplerini de iletti. Denizli Model Fabrika'nın son durumu hakkında bilgi veren Başkan Kasapoğlu, bu projenin daha hızlı ve verimli şekilde ilerleyebilmesi adına Bakan Kacır'dan destek talep etti. "Denizli Model Fabrika, sanayicilerimizin üretim süreçlerini geliştirebileceği önemli bir platform olacak. Model Fabrika'yı yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin daha hızlı ve verimli işlemesi adına vereceğiniz destek bizler için önemli" dedi.

Bakan Kacır ile görüşmesinde özellikle Denizli sanayisinin ve sanayicisinin son dönemde yaşadığı sıkıntıları gündeme getiren Kasapoğlu, "Denizli, sanayi ve üretim alanında güçlü bir geçmişe sahip. Ancak son dönemde yaşadığımız ekonomik zorluklar, sanayimizin küçülmesine ve istihdam kayıplarına yol açtı. İhracatçımız zor bir süreçten geçiyor. Bu sorunları aşmak için daha fazla desteğe ihtiyacımız var" dedi. Başkan Kasapoğlu, bu sorunların çözülmesi için atılacak adımların büyük önem taşıdığını belirtti.

İtalya Büyükelçisi Marrapodi'den Kasapoğlu'na teşekkür

Başkan Kasapoğlu, gecede İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile de bir araya geldi. Büyükelçi Marrapodi, Başkan Kasapoğlu'na katılımı için teşekkür ederken, 3 Şubat'ta gerçekleştirdikleri Denizli ziyaretinde gösterilen ilgiden dolayı tekrar teşekkürlerini iletti. "Denizli'nin sanayi ve ticaret anlamında ne kadar dinamik ve güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha gördük. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliklerinin pekiştirilmesine büyük katkı sağladığını düşünüyoruz" diyen Büyükelçi Marrapodi, bu tür ziyaretlerin iş birliklerini daha da ileriye taşıyacağını vurguladı.

Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliklerinin kültürel ve ticari ilişkilerin güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu ise, "Her iki ülkenin iş dünyası olarak birbirimize olan yakınlığımızı, güçlü ticaret ilişkilerimizle pekiştirmek ve yeni projelerle bu ilişkiyi daha ileriye taşımak istiyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak, bu süreçte aktif rol alacak ve yeni başarı hikayeleri yazacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ