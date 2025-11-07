Denizli Ticaret Odası Kasım Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO), kasım ayının olağan meclis toplantısını yaptı. Kısa bir konuşmayla, meclis üyelerini iş dünyasının genel gidişatı, beklentileri ve gündemi hakkında bilgilendirdi. Son dönemdeki faaliyetleri ile hizmetlerini anlattı; projelerindeki son durumu aktardı. Faiz indirimi döngüsünün devam etmesinin, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğunu ve iş dünyası olarak bu indirimlerin özel bankaların faiz oranlarına da yansımasını beklediklerini vurguladı. Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında ise "Biz büyük bir aileyiz. Kentimizin emektar seçkin iş insanlarının toplandığı meclisimiz ile şehrimizin, sektörlerimizin ve üyelerimizin geleceğe hazırlanması, kalkınması ve daha güçlü bir hale gelmesi için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DTO'nun aylık olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, artan maliyetler, yüksek faiz ve zayıf kalan iç talep ile ihracatta oluşan rekabet kaybının, KOBİ'leri ciddi biçimde zorladığına dikkat çekti. Faiz indirimi döngüsünün devam etmesinin, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğunu, iş dünyası olarak bu indirimlerin özel bankaların faiz oranlarına da yansımasını beklediklerini söyledi. Başkan Erdoğan, konuşmasında ihracat ile ticarette öncü göstergeler olarak kabul edilen konut satışları ile karşılıksız çek verilerine de değindi. Erdoğan, "Denizli olarak sektörler bazında ilk 10 aylık dönemdeki ihracatımıza baktığımızda, lokomotif sektörlerimiz olarak gördüğümüz tekstil ve ham maddelerinde yüzde 2,14, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 2,06'lık bir azalma var. Diğer öne çıkan sektörlerimizden elektrik ve elektronikte yüzde 17,56, demir ve demir dışı metallerde yüzde 14,31, madencilik ürünlerinde yüzde 9,78, çelikte ise yüzde 3,86 artış var. Öte yandan, iş dünyasının genel gidişatının öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen karşılıksız çek sayısı, şehrimizde eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,94 azaldı. Karşılıksız çekler, tutar olarak da yüzde 21,46 azaldı. Aynı ayda konut satışları ağustosa göre yüzde 9,55 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,96 arttı. İlk 9 aylık dönemdeki konut satışlarına baktığımızda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2'lik bir artış görüyoruz" diye konuştu.

"Üye sayımızı, 1 yılda yüzde 4,39 artırdık"

Başkan Erdoğan ayrıca, Denizli Ticaret Odası'na geçen ay 158 üye kaydettiklerini ve ekimin sonu itibarıyla, 23 bin 281 üyeye ulaştıklarını açıkladı. Erdoğan, "Son 1 yılda, toplam üye sayımızı %4,39 artırdık; 978 yeni üye kazandık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin verilerine göre, yılın ilk 9 ayında kurulan 229 gerçek kişi statüsündeki işletmemizle de iller arasında 15'inci sırada yer aldık" dedi.

Başkan Erdoğan bu arada, DTO olarak yılın ilk 10 ayında 683 sayısal takograf ile 509 K belgesi verdiklerini, bunların yanında da 227 iş makinasının tescilini onayladıklarını, 235 kapasite raporu, 36 ekspertiz raporu ve 11 yerli malı belgesi ile 3 de levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi talep edildiğini ve odalarına gelen 5.711 evrak karşılığında 23.191 evrak düzenlediklerini ifade etti.

"Heimtextil'e hazırız"

Fuarlarla ilgili ısrarlı çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini de anlatan Başkan Erdoğan, "Çok şükür her geçen gün organizasyonlarımız daha büyük ilgi görüyor. Son bir aylık dönemde 100 üyemizi yolladığımız iki önemli organizasyonumuz Almanya'daki Anuga 2025 gıda ve İçecek Fuarı ile Türkiye'nin Çin ile ticaretini belirleyen 138'inci Canton 2025 Sonbahar Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ardından Heimtextil'e hazırlanıyoruz. Polonya'da bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Horeca Ticaret Fuarı'nda da çevrim içi ikili görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelere, 16 ülkeden sektör temsilcileri katılacak. Organizasyona katılım üyelerimize ücretsiz. Toplantılar, 5 kasımda başladı; 20 kasımda sona erecek. Fuarlara katılmak, üreticilerimizin dünya pazarlarında görünürlüğünü artırıyor ve üyelerimize yeni iş bağlantılarının kapısını aralıyor. Onun için işletmelerimizin bu tür organizasyonlara katılmalarını her zaman destekliyoruz" dedi. - DENİZLİ