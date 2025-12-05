Denizli Şoförler Odası yeni düzenleme öncesi hazıklarını tamamladı

Denizli Şoförler Odası Başkanı Köksal Semerci, basit usul vergilendirme sisteminin sona erecek olması nedeniyle, şoför esnafına en uygun hizmeti sağlamak için mali müşavirlerle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

1983 senesinde Denizli Şoförler Odasına memur olarak adım attığını hatırlatan Başkan Köksal Semerci, "Daktilo katibi olarak işe başladım, ondan sonra muhasebe müdürü ve genel sekreter yardımcısı oldum. Üç dönemdir, 2014-2025 dönemleri arasında üç dönemdir başkanlığını yürütüyorum. Allah nasip ederse dördüncü dönem için yeniden aday olduk. Odamız için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptığımıza inanıyorum. Üyelerimizin bütün taleplerini inceliyoruz. Taleplerini üst makamlara götürüp, üst makamlarda üyelerimizin haklarını savunabiliyoruz. Son dönemde Federasyon'da da yönetim kuruluna girdim, Ankara'da TŞOF yönetimine girdim. Orada da üyelerimizin sorunlarını değerlendiriyoruz, bakanlıklar ve genel müdürlüklere iletiyoruz. Denizli'de 3 bin 200 tane şoför esnafımız var, mal sahibi olarak. Ama şoför olarak biz çokuz, yaklaşık 15 bin kişiyiz. 15 bin üye demek, güçlü bir oda demektir. 2005'teki Esnaf Sanatkarlar Kanunu değiştikten sonra bu şoförleri odamızdan sildiler. Odamızdaki sırf vergi mükellefi olan ve mal sahibi olan kişiler kayıtlı kaldı. Odalarımızda daha önce gelirlerimiz biraz daha iyiydi, evraklarımız vardı. Bu evraklar falan bitti şimdi. Sadece plaka gelirimiz var. Bu yüzden sadece hizmet olarak yatırım yapabiliyoruz. Esnafımızın bir sorunu varsa, taleplerini biz inceledikten sonra üst makamlara sunuyoruz. Üst makamlarda da bunların taleplerini değerlendiriyoruz, değerlendirdikten sonra bunları takip ediyoruz" dedi.

"Yeni düzenlenmeyle ilgili hazırlıklarımızı yaptık"

Yeni yıl ile birlikte basil usulde vergilendirme sisteminin artık olmayacağına dikkat çeken Başkan Semerci, "Yeni yıl ile birlikte yeni bir dönem de başlıyor. Basit usulden, gerçek usule vergilendirme sistemine dönülecek. Onun için biz de esnaf için yatırımlarımızı yaptık. Gerekli mali müşavirlerle irtibatımızı sağladık. Eğer 2026'da uzatılmazsa olmazsa, mali müşavirlerle odamızın imkanları doğrultusunda en ucuz defter tutma konusunda esnafımıza destek sağlayacağız. Anlaşmamıza göre onlara yardımcı olacağız. Bunun dışında esnaflarımıza yönelik çekici ve kurtarıcı hizmetimiz var. Didim'deki dinlenme tesislerimiz var. Geçen yıl 600 üyemizi, sabah kahvaltısı fiyatına, 450 lira gibi bir ücretle dinlenme tesisinden faydalandırdık. Düğün salonumuz da üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına cüzi rakamla hizmet veriyor. Biz şoförün her zaman yanındayız. Sosyal anlamda da ihtiyaç sahibi şoförlerimize destek veriyoruz. Burayı devraldığımızda 700 bin lira gibi bir borçla devraldık. Şu anda o borçları ödedik. Bütün araçlarımızı yeniledik ve odadaki bütün üyelerimize hizmetlerimizden faydalandırıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ