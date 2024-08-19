Denizli Sanayi Odası, Rekabetçi Dış Ticaret İstihbarat Eğitimleri Düzenledi

Denizli Sanayi Odası (DSO), ihracat yapan firmaların rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda daha başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla önemli bir eğitim programına start verdi. Avrupa Birliği desteğiyle DSO Akademi çatısı altında hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen Rekabetçi Dış Ticaret İstihbarat Eğitimleri gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO), hayata geçirdiği eğitim ve projelerle; Denizli'ye ve Denizli sanayisine katkı sağlamaya devam ediyor. DSO, ihracat yapan firmaların rekabet gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, DSO Akademi çatısı altında 'Rekabetçi Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi'ne start verdi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'nın "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı" kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle finanse edilen TREESP1.3.FoW/P-03/329 sözleşme numaralı "DSO E-ihracat & İhracat İstihbarat Akademi" adlı proje kapsamında verilen eğitimlere; Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu konuk oldu.

Başkan Kasapoğlu, "Biz Denizli Sanayi Odası olarak, şehrimizin ihracatını artırmak için Avrupa Birliği'nin destekleriyle DSO Akademi'yi oluşturduk. İhracatına önem veren, ihracatını artırmak isteyen firmalarımıza ve bu konuda uzmanlaşmak isteyenlere yönelik belirli süredir bu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Doğru Pazar, doğru strateji ile hedeflerimizi gerçekleştirmemiz daha mümkün hale geliyor. Hayata geçirdiğimiz ihracat odaklı bu eğitimlerle; Denizli sanayisine katkı sağlamak, Denizlili firmaları uluslararası pazarlarda daha güçlü hale getirmek istiyoruz. İnşallah bu eğitimlerimiz firmalarımız ve sizler için faydalı olur." ifadelerini kullandı.

DSO Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan ile DSO İhracat İşlemleri ve Teşvikleri Uzmanı Aslı Öztürk tarafından verilen eğitimlerde; katılımcılara dış ticaret ve rekabet istihbaratı, ticari bilgi ve istihbarat, hedef pazar araştırması, hedef pazar matrisi hazırlanması konuları aktarıldı. Denizli'nin ihracat potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde; katılımcılar ihracatın temel riskleri, ihracat pazarlaması ve veri analitiği gibi konularda detaylı bilgi edinme fırsatı yakalıyor. 4 farklı grupta 80 katılımcı ile gerçekleştirilen eğitimlerde; yeni nesil dış ticaret istihbaratı, dijital teknolojiler ve veri analitiği kullanarak uluslararası ticaretle ilgili stratejik bilgilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Bu eğitimlerle firmaların, uluslararası pazarlarda doğru stratejiler belirleyerek, daha rekabetçi hale gelmeleri hedefleniyor. Eğitim programına katılan firmalar; ihracat stratejilerini güçlendirecek ve uluslararası pazarlarda başarılarını artıracak. Eğitimler sonrasında ise, DSO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, DSO Üyelerine yeni pazarlar ve müşteriler bulma konusunda her zaman destek sunmaya devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ