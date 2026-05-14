DSO, Kayseri'de ki savunma sanayii yatırımları yerinde incelendi

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Genel Sekreter ve sanayicilerden oluşan Savunma Sanayii Yatırım Komisyonu heyeti, Kayseri'de savunma sanayii alanında faaliyet gösteren öncü firmalara teknik saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Programda, Kayseri İleri Malzemeler (KİM) Sanayi ve Teknoloji A.Ş., TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. ile ASPİLSAN Enerji'nin üretim tesisleri yerinde incelendi. Gerçekleştirilen teknik ziyaretlerde, firma yetkilileri tarafından üretim altyapıları, Ar-Ge faaliyetleri, ileri teknoloji uygulamaları ve savunma sanayiine yönelik geliştirilen çalışmalar hakkında DSO heyetine kapsamlı bilgiler verildi.

Firma ziyaretlerinde, Denizli'de kurulması planlanan savunma sanayii yatırımı kapsamında ihtiyaç duyulabilecek kritik ürün grupları, öncelikli teknolojiler ve üretim altyapıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Denizlili firmaların savunma sanayii üretim ve tedarik zincirinde hangi alanlarda konumlanabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Savunma sanayiine yönelik teknik saha ziyaretleri gerçekleştirildi

Teknik saha ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kayseri İleri Malzemeler (KİM) Sanayi ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret eden DSO heyeti, KİM Genel Müdürü Murat Sert tarafından yapılan sunum ile firmanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. İleri malzeme üretimi, savunma ve zırh teknolojileri ile Ar-Ge projeleri üzerine faaliyet gösteren firmanın üretim alanlarında incelemeler yapıldı.

Gün içinde gerçekleştirilen bir diğer ziyarette TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Ekşi, Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır ve Yönetim Kurulu Danışmanı Emekli Tuğgeneral Ercan Teke tarafından karşılanan heyet, firmanın havacılık ve savunma sanayiine yönelik üretim faaliyetleri, teknik altyapısı ve yürüttüğü projeleri hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki ASPİLSAN Enerji'yi de ziyaret eden heyet, Üretim Direktörü İbrahim Samurlu ile Finans Direktörü Mustafa Özezmeci'den firmanın enerji depolama ve batarya teknolojileri alanındaki üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

DSO ve KAYSO'dan ortak sanayi vizyonu

Kayseri programı kapsamında Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret eden DSO heyeti, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda iki şehrin sanayi yapısı, üretim kültürü, ihracat performansı ve Oda faaliyetleri değerlendirilirken; kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında hem DSO hem de KAYSO tarafından şehir ekonomileri ve yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli sanayisinin yüksek katma değerli üretim hedefi doğrultusunda savunma sanayiini stratejik bir alan olarak gördüklerini ifade etti. Kasapoğlu, Denizli'nin savunma sanayiinde sürdürülebilir üretim ve güçlü bir tedarik merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, gerçekleştirilen teknik ziyaretlerin yatırım hazırlık ve analiz sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Kayseri'nin sanayi alanındaki gelişimini yakından takip ettiklerini de ifade ederek, "Kayseri'nin üretim çeşitliliği, sanayi altyapısı ve girişimci yapısı ülkemiz açısından önemli bir değer. İki şehir arasında kurulacak güçlü iletişim ve iş birliklerinin sanayicilerimize yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Kayseri Sanayi Odası Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri ve Denizli'nin üretim kültürü, girişimcilik anlayışı ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Büyüksimitci, iki sanayi şehri arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendiren bu tür ziyaretlerin, kurumlar arası iş birliğinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı