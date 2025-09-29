Denizli OSB'den Yeşil ve Sürdürülebilir Sanayi Projesi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yeşil ve Sürdürülebilir Sanayi" projesi, Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları arasında başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu'nun öncülüğünde, Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün koordinatörlüğünde yürütülecek olan proje, Avrupa Birliği'nin iklim politikaları ve özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi yeni regülasyonlara uyum sağlamak isteyen ihracatçı sanayi firmalarının farkındalık ve kurumsal kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Eğitim ve danışmanlıkla yeşil dönüşüme hazırlık

İki temel bileşenden oluşan proje kapsamında; 8 modülden oluşan kapsamlı bir eğitim programı ile katılımcı firmaların karbon yönetimi, döngüsel ekonomi, yeşil pazarlama ve sürdürülebilir finans gibi konularda bilgi düzeyleri artırılacak. Eğitimin ardından, sektörel yuvarlak masa toplantıları ve birebir mikro danışmanlık oturumları ile firmalara özel çözümler sunularak başlangıç düzeyinde döngüsel ekonomi yol haritaları hazırlanacak.

Proje, hem OSB'ye hem bölgeye katkı sağlayacak

Projeye tekstil, elektrik ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren, AB ile ticareti bulunan öncelikli firmalar dahil edilecek. Denizli OSB Yönetim Kurulu, projeye ayni katkı sağlayarak eğitim salonlarını, teknik altyapıyı ve tanıtım süreçlerini üstlenmektedir. Proje sonunda oluşturulacak özet durum raporu, Bölgedeki ve il genelindeki diğer sanayi kuruluşları için de yön gösterici olacak.

"Düşük karbonlu üretime geçişte yol haritamızı çiziyoruz"

Projenin etkisinin yalnızca katılımcı firmalarla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, çarpan etkisi oluşturacak faaliyetlerle, yeşil dönüşümün tüm OSB'ye ve Denizli sanayi ekosistemine yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Derya Baltalı projeye dair yaptığı açıklamada; "Projemiz, firmaların TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumların sağladığı yeşil dönüşüm desteklerine erişimini kolaylaştıracak, yeni proje fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlayacak. "Yeşil ve Sürdürülebilir Sanayi" projesi, hem GEKA'nın 2025 yılı öncelikleri hem de Türkiye'nin 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ile tam uyum içindedir. Projemiz sayesinde, Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız düşük karbonlu üretime geçiş, çevresel regülasyonlara uyum ve döngüsel ekonomi stratejileri konusunda önemli bir hazırlık süreci geçirmiş olacak. Projemizin tüm sanayicilerimize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ