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Denizli OSB'den Kadınlar Günü Etkinliği

Denizli OSB'den Kadınlar Günü Etkinliği
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanları için özel bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, kadınların iş dünyasındaki önemine değinerek başarılarını kutladılar.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, Bölge Müdürlüğü ve iştiraklerinde görev yapan kadın çalışanları Denizli OSB Toplantı Salonunda bir araya getirerek anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde düzenlenen organizasyona Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan ile Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş katıldı.

Etkinlikte söz alan Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan, 8 Mart Kadınlar Gününün önemine ve kadınların toplumsal yaşamda, özellikle iş dünyasında üstlendikleri kritik role dikkat çekti. İsmail Aslan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kadınların hayatın her alanındaki katkıları görmezden gelinemez. Özellikle iş hayatında, kadının emeği ve katkısı her zaman vazgeçilmezdir. Kadının elinin değdiği her yerde başarı ve güzellik ortaya çıkar. Bu anlamda, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alması gerektiğine inancımız tamdır. Kadınların daha fazla yer aldığı bir dünyada hem toplumlar hem de şirketler daha güçlü ve verimli olacaktır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum"

Kadınların Güçlü Yeri ve Rolü

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ise "Kadınlarımız sadece iş gücüne katılımıyla değil, aynı zamanda oluşturdukları pozitif etkiyle de sanayi ve iş dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Kadınların iş yerlerindeki varlığı, sadece daha fazla üretkenlik ve verimlilik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha dengeli ve adil bir çalışma ortamı oluşturulmasına da katkıda bulunur. Kadınların liderlik ve yönetim pozisyonlarında daha fazla yer alması, şirketlerin daha sürdürülebilir ve başarılı olmasına imkan tanır. Bizler, kadın çalışanlarımızın katkılarından büyük gurur duyuyoruz ve onların iş hayatındaki rollerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, kadın çalışanların iş dünyasındaki başarılarını kutlamak adına hediyelerini takdim etti. Etkinlik, günün anısına çekilen grup fotoğrafı ile sona erdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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