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Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan Boykot Çağrısına Tepki

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı'dan Boykot Çağrısına Tepki
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Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Türkiye genelinde gerçekleştirilen boykot çağrısının ekonomik hayata olumsuz etkilerini vurguladı ve üretim ile ticaretin devamı için sağduyu çağrısında bulundu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Türkiye genelinde gerçekleştirilen boykot çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, kişilerin özgürce düşüncelerini ifade edebilmesinin demokratik bir hak olduğunu belirtirken üretimi ve ticari hayatı olumsuz etkileyecek her türlü söylem ve davranıştan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Türkiye genelinde gerçekleştirilen boykotlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir. Kişiler fikirlerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir. Fikir ayrılıkları yaşanabilir. Ancak ülke genelinde başlatılan 'boykot' çağrısı üretimi, ticari hayatı, sanayicilerimizi, esnafımızı olumsuz etkilemekte ve ekonomimize zarar vermektedir.

Özellikle tekstil sektöründe maliyetlerin artması ile rekabet gücümüzün azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Sanayicilerimiz hem mevcut nitelikli personelini hem de müşteriyi kaybetmemek adına çok düşük kar marjı ile hatta bazı durumlarda zararına olacak şekilde çarkı döndürmektedir.

Yaşadığımız bu zorlu süreci toplumun tüm kesimlerini memnun edecek ve hukukun üstünlüğünü hakim kılacak çözümlerle aşacağımıza inanıyoruz. Üretimin ve tüketimin aksamasına yol açan her türlü söylem ve davranışlar gelecek hedeflerimizi sekteye uğratmaktadır. Sanayi bir ülkenin gelişimindeki en önemli alandır ve üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye can veren sanayicilerimiz her türlü tartışmanın, eylemin dışında tutulmadır. Kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı bu kapsamda sağduyulu davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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