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Denizli İhracatçılar Birliği, Türkmenistan'daki İhraç Ürünleri Fuarı'na Katılıyor

Denizli İhracatçılar Birliği, Türkmenistan'daki İhraç Ürünleri Fuarı'na Katılıyor
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Denizli İhracatçılar Birliği, 4-6 Aralık 2024 tarihlerinde Aşkabat'ta düzenlenecek olan 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na info stand ile katılacağının müjdesini verdi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, fuarın Orta Asya için önemine dikkat çekerek, Denizli'nin ihracat potansiyelini artırmak için bu tür organizasyonlara katılımın gerekliliğini vurguladı.

Denizli İhracatçılar Birliği, 4-6 Aralık 2024 tarihleri arasında Aşkabat'ta düzenlenecek olan 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarına info stand ile katılım sağlıyor.

3 gün boyunca devam edecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Yalnızca Türkmenistan değil tüm Orta Asya için önem arz eden 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda DENİB info standıyla yerimizi aldık. Denizli ihracatının en belirgin özelliği olan sektör çeşitliliği ile ilimizi dünyanın her bölgesinde temsil etmeye devam ediyoruz. 2024 yılının bitmesine bir ay kaldı. 11 ayda ilimizin ihracat rakamı yüzde 5 oranında artışla 4 milyar doların üzerinde çıktı. İhracatımızı artırmak ve bu artışı sürdürülebilir kılmak için mevcut pazarlarımızda rekabet gücümüzü korumamız ve pazar çeşitliliğimizi artırmamız gerekiyor. Bu nedenle, dünyanın her yerinde düzenlenen fuarlarda yer alıyor, üyelerimizi fuar katılımı için teşvik ediyoruz" dedi.

Denizli'den Türkmenistan'a 2023 yılında 5,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Memişoğlu, "2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise ilimizden Türkmenistan'a yapılan ihracat 2,8 milyon dolar oldu. Makine ve aksamları sektörü ilimizden Türkmenistan'a yapılan ihracatta yüzde 35'lik bir paya sahip. Ardından gelen kimyevi maddeler sektörü Denizli'den Türkmenistan'a ihracatta yüzde 30, demir ve demir dışı metaller yüzde 21, elektrik-elektronik sektörü ise yüzde 8 oranında pay alıyor. İlimizden Türkmenistan'a yapılan ihracat ürün bazında değerlendirildiğinde; tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, bakır örme halatlar, tutkal, yük kaldırma makineleri, kablolar gibi ihraç ürünlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yine yumurta ve işlenmiş mermer ihracatında da önemli bir potansiyelimiz var. Bu sene 11. kez kapılarını açan Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın hayırlı olmasını ve tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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