Denizli Esnafı Destek İstiyor

Denizli Esnafı Destek İstiyor
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Taha Enes Şener'e esnafın sıkıntılarını ve destek taleplerini iletti. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle esnafların zor durumda olduğu ifade edildi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'e Denizli esnafının istek ve sorunlarını iletti. Erbeği ziyaretinde, esnafa kredi ve maliyet yükünü azaltılacak destekler istedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'i makamında ziyaret ederek, gündemdeki sorunlar ve esnafın beklentileri hakkında bilgi verdi. Erbeği ziyareti hakkında yaptığı açıklamada "Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği TESK'e bağlı bir Sivil Toplum Kuruluşu olup, Denizli ve ilçelerde olmak üzere toplamda 68 meslek, esnaf ve şoförler odası bulunmaktadır. Aktif sayısı 75 bini bulan maliye kayıtlı esnafımız, 2025 yılında zor günlerden geçmektedir. Yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetleri yüzünden esnaflar, mal ve hizmet fiyatlarındaki artış nedeniyle işlerini zorlanmaktadır. Bu durum, hem işletme giderlerini artırmakta hem de tüketici talebini olumsuz etkilemektedir. Bu durumu tetikleyici olarak, krediye erişimde zorlaşmıştır" dedi.

"Kefalet kredileri de yetersiz kalmaktadır"

Beklentilerini ilettiklerini ve sorunların çözümü için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden DESOB Başkanı Erbeği, "Kredi Kefalet Kooperatiflerimiz yıllardır, hükümetimizin de desteğiyle hizmet vermekte ancak en son gelinen durumda kefalet kredileri de yetersiz kalmaktadır. Esnaflarımız, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması ve ödeme kolaylıkları sağlanması adına büyük bir beklenti içindedir. Bir diğer sorun ise zincir marketlerin açılışlarına sınırlamalar getirilmesi ve küçük esnafın korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması istenmektedir. Öncelikli beklentilerimiz arasında da yine Bağ-Kur prim gün sayısının yüksekliği ve emeklilik şartlarının zorluğudur. Bu konular başta olmak üzeri bir çok konuda yeni avantajlı esnaf desteklerinin esnaflarımıza sunulması için dertlerimizi, sorunlarımızı istek ve taleplerimizi Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'e ilettik. Bu sorunların hep birlikte çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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