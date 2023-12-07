Denizli'de Zeytin Hasadı Gerçekleştirildi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapılan zeytin hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Zeytin ve zeytinyağı kalitesi bakımından iddialı bir iliz" dedi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapılan zeytin hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Zeytin ve zeytinyağı kalitesi bakımından iddialı bir iliz" dedi.

Beyağaç ilçesine bağlı Kapuz Mahallesi'nde 2023 Eğitim ve Yayım Hizmetleri kapsamında düzenlenen Zeytin Tarla Okulu eğitimleri sona erdi. Üretim dönemi boyunca İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli ile zeytin üreticilerine budamadan başlayarak zeytin yetiştiriciliği, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele, hasat yöntemleri ve zeytin işleme teknikleri hakkında çiftçi eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlere düzenli katılım sağlayan 40 üreticiye katılım sertifikaları törenle verildi.

Törenin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı finansal desteği ile uygulanan "Zeytin Sineği ile Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesine dahil olan Beyağaç'ın Kızılcaağaç Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde Beyağaç Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve çiftçilerin katılımıyla hasat gerçekleştirildi.

"Zeytin ve zeytinyağ kalitesi bakımından iddialı bir iliz"

Tarla gününde konuşan İl Müdürü Şakir Çınar; "Biz zeytin konusunda Türkiye'de üretim bakımından çok yukarılarda olan iller arasında değiliz ama zeytin ve zeytin yağı kalitesi bakımından baktığımızda daha kaliteli bir ürün ürettiğimizi iddia eden bir İliz. Bilhassa Beyağaç-Kale ve Buldan-Sarayköy bölgesinde zeytin lokasyonumuz kümeleşiyor. Ama biz Kale-Beyağaç arasındaki bu havzayı değerlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda belki 15-20 kg olan verimler bu yıl 8-10 kg düştü Bu sene iklim şartlarından dolayı küresel iklim değişikliğinden dolayı rekoltemizde kaybımız mutlaka var bunu biliyoruz. Tabi burada daha kaliteli ürün üreterek, ürettiğimiz kaliteli ürünü de ilaçsız üretebilirsek insanlara daha faydalı yapabilirsek inşallah rekolte kaybını gelir kaybına dönüştürmeden vatandaşımızın lehine çevirmeyi hedefliyoruz. Biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak birçok konuda üreticimizin yanındayız. Biz üreticilerimize güveniyoruz, kadim bir iş yapmaktalar, kaliteli bir iş yapmaktalar. İnşallah bu zeytin ve zeytinyağını daha yukarı çekebilecek ne tür çalışma varsa biz üreticilerimizin yanındayız. Tarla günümüz ve hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

"Zeytinin marka haline gelmesi konusunda çiftçimizin yanındayız"

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay da "Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi olarak Beyağaç'ta zeytinciliğin geliştirilmesi ve zeytinin marka haline gelmesi konusunda çiftçimizin yanındayız. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne; zeytinin bakımı, üretimi, hasadı ve işlenmesi konusunda verdikleri eğitim ve desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Beyağaç, 10-15 sene sonra üretimde daha yoğun ve markalaşan bir yer haline gelecektir"

Beyağaç İlçe Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi ise konuşmasında, zeytin alanında Beyağaç'ın genç bir yer olduğunu 10-15 sene sonra üretimin daha yoğun, tesislerin olduğu ve markalaşan bir şehir haline geleceğinin temennisinde bulunarak; "Denizli Büyükşehir Belediyesinin buradaki tesisi ile de ilçemize büyük katkısı olacak sağolsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hasadımız hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından zeytin hasadının yapılası ile program sona erdi. - DENİZLİ