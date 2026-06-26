Denizli Organize Sanayi Bölgesi 'Yeşil Sanayi Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde, DOSTEK Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Yeşil Sanayi Buluşmaları" programı, yoğun katılımla tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, sanayinin sürdürülebilir geleceğine yönelik önemli konular ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven'in katıldığı programa, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, protokol temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda sanayici iştirak etti. Programda, yeşil dönüşüm süreçleri, sürdürülebilir üretim uygulamaları, enerji verimliliği çalışmaları ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak stratejik adımlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sunulan destekler ve uygulama örnekleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

"Geleceğin rekabeti sürdürülebilir üretimden geçiyor"

Programın açılışında konuşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, yeşil dönüşümün sanayi kuruluşları açısından kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek; "Küresel ekonomide yaşanan değişim, sanayicilerimizi daha verimli, daha çevreci ve daha sürdürülebilir üretim modellerine yönlendiriyor. Yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, gelecekte var olabilmenin ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin temel şartlarından biridir. Denizli OSB olarak sanayicilerimizin bu sürece uyum sağlaması ve dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Genel Müdürü ve EYODER Başkan Yardımcısı Dr. Kubilay Kavak tarafından "Yeşil Dönüşüm Vizyon Sunumu" gerçekleştirildi. Dr. Kubilay Kavak, küresel sürdürülebilirlik trendleri, sanayide yeşil dönüşümün gereklilikleri ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürü Çağrı Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanları Selin Engin, Havva Nur Aslan, Güney Ege Kalkınma Ajansı Uygulama Birim Başkanı Eray Yalçın konuşmacı olarak yer aldı. Panelde yeşil ve dijital dönüşüm programları, sanayicilere yönelik teşvik ve finansman destekleri, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen), Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TİDİP) ve Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki fırsatlar ele alınırken, katılımcıların soruları da uzmanlar tarafından yanıtlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı