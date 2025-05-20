Denizli'de Tek Kalik Deri Mont Atölyesi İnternetten Ayakta Duruyor

Denizli'de Tek Kalik Deri Mont Atölyesi İnternetten Ayakta Duruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Suçatı Mahallesi'nde, ekonomik krizler ve HES projeleri nedeniyle kapanan atölyelerin ardından tek kalan deri mont atölyesi, internet üzerinden satış ve Rusya'ya ihracat yaparak ayakta kalmayı başarıyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir dönem Türkiye'nin önde gelen deri mont üretim merkezlerinden biri olan mahallenin son atölyesi, internet üzerinden yaptığı satışlar ve Rusya'ya gerçekleştirdiği ihracatla ayakta duruyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi, bir zamanlar Türkiye'nin önde gelen deri mont üretim merkezlerinden biriydi. Ancak ekonomik krizler ve HES projesiyle birlikte onlarca atölye kapanırken, bugün ayakta kalan tek işletme İsa Sağun'un atölyesi oldu. Deri mont ustası işletme sahibi Sağun, üretimini sürdürüyor, Türkiye geneline satış yapıyor ve Rusya'ya ihracat gerçekleştiriyor. 1980'li yıllarda Suçatı Mahallesi'nde deri mont üretimiyle tanışan İsa Sağun, meslek hayatına çıraklıkla başladı. Onlarca atölyenin faaliyet gösterdiği mahallede yıllar içinde büyük bir üretim merkezi oluştu. Ancak zamanla yaşanan ekonomik krizler ve Suçatı'nın Sami Soydan HES baraj projesi kapsamına alınmasıyla atölyeler birer birer kapandı. Kimi mahalleyi terk etti, kimi ise sektörden tamamen çekildi.

Mahalledeki tek imalatçı

Suçatı Mahallesi'nde deri mont üretimini sadece kendisinin yaptığını anlatan İsa Sağun, "Mahalle baraj projesi kapsamından çıktıktan sonra geri dönen olmadı. Ama biz hala buradayız. 35 yılın birikimi ve tecrübesiyle her şeye rağmen üretime devam ediyorum. Diktiğim montların kalıplarını ve modellerini de kendim hazırlıyorum. Müşterilerden gelen taleplere göre, satılabileceğini düşündüğümüz modellerimizle tamamen deriden montlar, ceket ve yelekler, çanta üretimi yapıyoruz. Ayakta kalabilmek için de internet üzerinden satış yapıyorum, özellikle de Rusya'ya ihracat yapıyorum. İmalatta kullandığım deri ise Uşak'tan geliyor. Suçatı Mahallesi'nde kalan son işletme olarak sadece üretimi değil, aynı zamanda bir dönemin hafızasını da yaşatıyorum. Geleneksel üretim anlayışımı, modern pazarlama yöntemleriyle birleştirmeyi başardım. Böylece mahallemin, şehrimin, markamın hem de ürünlerimin tanıtımını yapmaya devam ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku

Galatasaray'ın eski başkanına icra şoku! Lüks otel satışa çıkarıldı
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi rakamları belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış Merkez Bankası raporunda
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı

Ünlü aktör, Cannes Film Festivali'nde kendisine dokunan gazeteciye bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.