Denizli'de Tek Kalik Deri Mont Atölyesi İnternetten Ayakta Duruyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir dönem Türkiye'nin önde gelen deri mont üretim merkezlerinden biri olan mahallenin son atölyesi, internet üzerinden yaptığı satışlar ve Rusya'ya gerçekleştirdiği ihracatla ayakta duruyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi, bir zamanlar Türkiye'nin önde gelen deri mont üretim merkezlerinden biriydi. Ancak ekonomik krizler ve HES projesiyle birlikte onlarca atölye kapanırken, bugün ayakta kalan tek işletme İsa Sağun'un atölyesi oldu. Deri mont ustası işletme sahibi Sağun, üretimini sürdürüyor, Türkiye geneline satış yapıyor ve Rusya'ya ihracat gerçekleştiriyor. 1980'li yıllarda Suçatı Mahallesi'nde deri mont üretimiyle tanışan İsa Sağun, meslek hayatına çıraklıkla başladı. Onlarca atölyenin faaliyet gösterdiği mahallede yıllar içinde büyük bir üretim merkezi oluştu. Ancak zamanla yaşanan ekonomik krizler ve Suçatı'nın Sami Soydan HES baraj projesi kapsamına alınmasıyla atölyeler birer birer kapandı. Kimi mahalleyi terk etti, kimi ise sektörden tamamen çekildi.

Mahalledeki tek imalatçı

Suçatı Mahallesi'nde deri mont üretimini sadece kendisinin yaptığını anlatan İsa Sağun, "Mahalle baraj projesi kapsamından çıktıktan sonra geri dönen olmadı. Ama biz hala buradayız. 35 yılın birikimi ve tecrübesiyle her şeye rağmen üretime devam ediyorum. Diktiğim montların kalıplarını ve modellerini de kendim hazırlıyorum. Müşterilerden gelen taleplere göre, satılabileceğini düşündüğümüz modellerimizle tamamen deriden montlar, ceket ve yelekler, çanta üretimi yapıyoruz. Ayakta kalabilmek için de internet üzerinden satış yapıyorum, özellikle de Rusya'ya ihracat yapıyorum. İmalatta kullandığım deri ise Uşak'tan geliyor. Suçatı Mahallesi'nde kalan son işletme olarak sadece üretimi değil, aynı zamanda bir dönemin hafızasını da yaşatıyorum. Geleneksel üretim anlayışımı, modern pazarlama yöntemleriyle birleştirmeyi başardım. Böylece mahallemin, şehrimin, markamın hem de ürünlerimin tanıtımını yapmaya devam ediyorum" dedi. - DENİZLİ