Denizli'de Tarıma Dayalı Yatırımların Destek Programı Genişletildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2024 yılında başvuruları açılan tarıma dayalı yatırımların destek programının, çeşitli sektörlerdeki projeleri kapsayacak şekilde genişletildiğini ve yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2024 yılı başvuru dönemine ait tarıma dayalı yatırımlar uygulama esasları ve eklerinin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlandığını ifade eden İl Müdürü Şakir Çınar, başvuruların internet adresinden online olarak yapılacağını ve 19 Şubat 2024 tarihinde son bulacağını vurguladı. İl Müdürü Şakir Çınar, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) yürütülmekte olduğunu ve yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını belirtti.

İl Müdür Çınar yaptığı konuşmada, "Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 2006 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından uygulanmaktadır. Program dahilinde ilimiz tarımına 68 milyon tutarında hibe kaynağı aktarılarak 1806 kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır. 15. etap olarak gerçekleştirilecek olan destek programında bu yıl hibeye esas proje tutarları iki ve üç katına çıkarıldı. Bu önemli ayrıntıyı yatırımcılarımıza aktarmak isterim. Yeni tesisler için 2023 yılında 7 milyon TL olan tutar 14 milyona, tamamlama projelerinde 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı/teknoloji yenileme veya modernizasyonunda 4 milyon liradan 10 milyon liraya, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ise 1 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi. 2024 yılı içerisinde bitkisel ve hayvansal ürünlerin tarımsal sanayide değerlendirilmesine, tarımsal ürünlerin muhafaza edilmesi için gerekli olan çelik silo ve soğuk hava depolarının yapımına, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, mantar üretimi ve sera gibi tesislerin inşası ile buralarda üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir" dedi.

Ayrıca kentte katma değer oluşturabilecek mermer, dokuma, çömlekçilik gibi el sanatları ve zanaatkarlık faaliyetlerinin de destekleme kapsamında olacağını, yatırım yapmak isteyen başvuru sahiplerini İl Müdürlüğüne davet etti. Bu program ile yeni yatırımların ekonomiye kazandırılması, mevcut işletmelerin ihtiyaçlarının sağlanması ile birlikte bu tesislerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi üretim projeleri de destekleme kapsamında değerlendirileceğini belirtti. İl tarımına şimdiden hayırlı uğurlu olması dileğiyle sözlerine devam eden Çınar, vatandaşların İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek ve bilgi alabileceğini söyleyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ