Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış - Haberler

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Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Denizli'de siyaset ve spor camiasını buluşturan açılış

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk'ün, Pamukkale ilçesinde gerçekleşen nargile kafe açılışı siyaset, spor ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk'ün, Pamukkale ilçesinde gerçekleşen nargile kafe açılışı siyaset, spor ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk, nargile ve kömür sektöründeki faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Öztürk'ün Kınıklı Mahallesi'ndeki yeni yatırımı olan Gümüş Nargile Cafe'nin açılışı Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşen Sarıoğlu Kocabay, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya ve İl Temsilcisi Levent Sarıoğlu'nun yanı sıra siyaset, spor ve iş dünyasından birçok tanıdık ismi bir araya getirdi.

Açılışta konuşan Bülent Öztürk, bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kampüs bölgesinde acıttıkları iş yerinin bölgeye hareketlilik getireceğini belirten Öztürk, "Nargile ve kömür sektöründeki tecrübemizi, açtığımız bu iş yeriyle vatandaşlarımızla buluşturmayı arzu ettik. Geçmişte kafelerle çalışmışlığımız vardı ama bu alışık olmadığımız bir sektör. Biz de bir şekilde ucundan bu iş el attık. İnşallah iyi ve güzel olur. Kafelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede yaptığımız bu yatırımımız ile diğer faaliyet alanlarımızda olduğu gibi başarılı olacağımızı düşünüyoruz" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Öztürk Siyaset Denizli Ekonomi Haberler

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