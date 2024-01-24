Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 500 Bin 634 Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Denizli'de motorlu kara taşıtları sayısı 500 bin 634'e yükseldi. Motosiklet sayısı bir önceki yıla göre 20 bine yakın arttı.

Denizli'de motorlu kara taşıtları sayısı 500 bin 634 oldu. Kentteki motosiklet sayısı da bir önceki yıla göre 20 bine yakın arttı.

Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla motorlu kara taşıtı sayısı Denizli'de 500 bin 634 oldu. Bu araçların 234 bin 548'ini otomobil, 102 bin 237'sini motosiklet, 75 bin 872'sini kamyonet, 62 bin 30'unu traktör, 13 bin 287'sini kamyon, 7 bin 333'ünü minibüs, 3 bin 932'sini otobüs ve bin 395'ini özel amaçlı araçlar oluşturdu. İllere göre devri yapılan motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında TÜİK verilerine göre, aralık ayında Denizli'de 11 bin 709 motorlu kara taşıtının noterde yapılan işlemle devredilip el değiştirdiği görüldü. Bunlardan 7 bin 420'sinin otomobil, 239'unun minibüs, 102'sinin otobüs, bin 974'ünün kamyonet, 216'sının kamyon, 910'unun motosiklet, 23'ünün özel amaçlı araç ve 825'inin traktör olarak kayıtlarda yer aldı.

Motosiklet sayısında bir yılda 20 bine yakın artış oldu

Denizli'de 2023 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motorlu kara taşıtlarının sayısı kasım ayı sonuna göre 3 bin 33 artarken, kentte aralık ayı sonu itibarıyla bir ayda motosiklet sayısında bin 741, otomobil sayısında 859, traktör sayısında 216, kamyonet sayısında 188, minibüs sayısında 18, otobüs sayısında 6, özel amaçlı araç sayısında 3, kamyon sayısında 2 artış yaşandı. Denizli'de yılı sonu itibarıyla toplam 464 bin 481 motorlu kara taşıtı olurken, bunların 223 bin 335'ini otomobil, 82 bin 901'ini motosiklet, 73 bin 504'ünü kamyonet, 59 bin 374'ünü traktör, 13 binini kamyon, 7 bin 191'ini minibüs, 3 bin 905'ini otobüs ve bin 271'ini özel amaçlı araçlar oluşturuyordu. Denizli'de 2023 yılında bir önceki yıla göre motosiklet sayısındaki artış 19 bin 336 olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Motosiklet Denizli Kara Ulaşım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title