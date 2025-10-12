Denizli'de İhracatlık Nar Hasadına Başlandı

Türkiye'nin nar üretiminde önde gelen şehirleri arasında yer alan Denizli'de, ihracatlık narın hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pamukkale ilçesinin Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk hasada Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Türkiye'nin, dünya genelinde nar üretiminde önemli bir konumda bulunduğunu, Denizli'nin ise bu alanda dikkati çeken illerden birisi olduğunu kaydetti.

Kentte geniş tarım arazileri, uygun iklim koşulları ve artan iç-dış pazar talepleri sayesinde nar üretiminin hızla arttığını belirten Zayim, "Ege Bölgesi'nde 2'nci, Türkiye genelinde ise 5'inci sırada yer alan Denizli'de toplam 25 bin dekarlık alanda nar yetiştiriliyor. Ortalama bu yıl dekara 1,8-2 ton verimle 2025 yılında yaklaşık 50-60 bin ton nar rekoltesi beklenmektedir. Nar üretimi özellikle başta, Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerinde ağırlıklı üretilerek, Pamukkale ilçesi ise mikro klima özelliği sayesinde hicaz narında öne çıkıyor. Hijyenik koşullarda ambalajlanan narların yaklaşık yüzde 70-80'i Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Kanada'ya ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Zayim, yüksek kalite, tat, aroma ve uzun raf ömrü gibi avantajlarıyla Pamukkale narının, ihracatçılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve ürünlerin büyük kısmının birinci kalite olarak doğrudan ihraç edilirken, kalan kısmının ise meyve suyu sanayisinde değerlendirildiğini belirtti.

İhracatçı Mevlüt Erarslan da Pamukkale'nin erkenci nar üretiminde merkez konumunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Nar ve ayva başlıca ürünlerimiz. Soğuk hava depomuzdan ihracat yaparak ülkemize ekonomik katkı sağlıyoruz. Bölgemizde üretilen turfanda nar aroması, lezzeti ve dayanıklılığı açısından oldukça öne çıkıyor. Bu yıl yapılan analizlerde 18.7 ölçü değeri ile bölgemiz narı, kalite açısından İsrail narının önüne geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sağladığı teknik destekle analiz garantili üretim yapabiliyoruz. Başta Hollanda, Almanya, İtalya, Kanada, İsveç ve İsviçre olmak üzere ihracat sevkiyatlarımız başladı."