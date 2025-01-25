Denizli'de Esnafa Düşük Maliyetli Satış İmkanı Sağlayan Protokol İmzalandı

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) tarafından www.esnafpazar.com ile yapılan protokol ile esnaflara düşük maliyetli satış imkanları sunulurken, alışveriş yapacak olan vatandaşlar için ise indirimli ve kampanyalı ürünler imkanı sunan anlaşma imzalandı.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ilimizdeki kayıtlı esnafın ürünlerini daha iyi pazarlaması ve satışlarını arttırmasına yönelik olarak arge çalışmaları sonucunda, Türkiye geneli özellikle küçük esnafımız için kurulan ve esnaflarımıza büyük destekler sunan www.esnafpazar.com alışveriş sitesi sahibi Esnafa Can Ver şirketi ile protokol imzaladı.

Küçük esnafın ayakta kalması ve gelişmesi için sadece esnaflara yönelik bu çalışmalara başladıklarını belirten Esnafa Can Ver Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Yenikale " Ülkemizde küçük esnafımızın daha çok sesini duyurması, ürünlerini pazarlayacağı sanal pazaryerinde yerini alması için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Birçok birliğimiz ile protokoller imzalayarak, ulusal ve popüler olan alışveriş sitelerine karşı hem esnafımızı koruyan gerek komisyon oranları, gerek ucuz kargo hizmetleri ve puanlama ödül sistemleri ile esnaflarımıza büyük destek oluyoruz. Ayrıca buradan alışveriş vatandaşlarımız da indirimli, güvenli bir alışveriş sayesinde memnun kalacaktır. Esnaflarımızın ürünlerini ve hizmetlerini pazarlayacak olan web sitelerimiz ile onları dijital dünya ile hızlı ve güvenilir bir şekilde tanıştırmaya da devam edeceğiz. İlk hizmetimiz olan www.esnafpazar.com ile alışveriş sektörü ile faaliyetimize başladık. Ayrıca hizmet sektörlerimiz için de sürpriz projelerimiz için alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. www.rehberegir.com hizmet sektörü 1 Mart itibariyle, www.esnafyemek.com web sitemizde Haziran ayı itibari ile hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi.

Hem esnafımız kazanacak hem vatandaşımız kazanacak

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, esnafın sanal dünyada ürünlerini satması konusunda hep hayallerinin olduğuna dikkat çekerek bu protokol ile bunu gerçekleştirdiklerini belirterek; "Bizler gelişen teknolojinin esnaflarımızın da kullanması için hep çaba ve mücadele içinde olduk. Bu yatırımlar büyük yatırımlar olduğu için hep araştırdık ve çözüm aradık. Esnafa Can Ver şirketi ile diğer birlik başkanlıklarının protokollerini inceleyip, Denizlili esnaflarımızın da acilen bu platformda olmasını istedik. Şirketin esnaflarımıza verdiği önem ve gayret projelerinden de belli zaten. Bu projelere halkımızın sahip çıkması gerekiyor. Biz hep mahalle esnafından, şehrinizin sokaktaki, caddedeki esnafımızdan alışveriş yapasını öneriyorduk. Şimdi o esnaflarımızı sanal dünyada da işyeri açtırıp oradan bulmalarını o sayfadan alışveriş yapmalarını istiyoruz. www.esnafpazar.com web sitesinde birliğimize bağlı odalarımıza kayıtlı esnaflarımız gönül rahatlığı ile 6756303 referans numarasını kullanarak üye kaydını yaptırabilirler. Vergi levhası olan bütün esnaflarımız ücretsiz kayıt olabilir. Ürünlerini satışa sunabilir. Vatandaşlarımızda bu siteden alışveriş yapabilir. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ederken, hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ