Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 katlı binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yangın faciasında tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Otel sahibi, itfaiye raporuna rağmen 'Boşa para harcamayalım' demiş

Otelin sahibi itfaiye raporuna rağmen bakın ne demiş
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı

Denizli'de Esnafa Düşük Maliyetli Satış İmkanı Sağlayan Protokol İmzalandı

Denizli'de Esnafa Düşük Maliyetli Satış İmkanı Sağlayan Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, küçük esnafa yönelik www.esnafpazar.com alışveriş sitesi ile yapılan protokol sayesinde indirimli ürünler sunarak esnafın dijital dünyada daha etkin olmasını sağlıyor.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) tarafından www.esnafpazar.com ile yapılan protokol ile esnaflara düşük maliyetli satış imkanları sunulurken, alışveriş yapacak olan vatandaşlar için ise indirimli ve kampanyalı ürünler imkanı sunan anlaşma imzalandı.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ilimizdeki kayıtlı esnafın ürünlerini daha iyi pazarlaması ve satışlarını arttırmasına yönelik olarak arge çalışmaları sonucunda, Türkiye geneli özellikle küçük esnafımız için kurulan ve esnaflarımıza büyük destekler sunan www.esnafpazar.com alışveriş sitesi sahibi Esnafa Can Ver şirketi ile protokol imzaladı.

Küçük esnafın ayakta kalması ve gelişmesi için sadece esnaflara yönelik bu çalışmalara başladıklarını belirten Esnafa Can Ver Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Yenikale " Ülkemizde küçük esnafımızın daha çok sesini duyurması, ürünlerini pazarlayacağı sanal pazaryerinde yerini alması için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Birçok birliğimiz ile protokoller imzalayarak, ulusal ve popüler olan alışveriş sitelerine karşı hem esnafımızı koruyan gerek komisyon oranları, gerek ucuz kargo hizmetleri ve puanlama ödül sistemleri ile esnaflarımıza büyük destek oluyoruz. Ayrıca buradan alışveriş vatandaşlarımız da indirimli, güvenli bir alışveriş sayesinde memnun kalacaktır. Esnaflarımızın ürünlerini ve hizmetlerini pazarlayacak olan web sitelerimiz ile onları dijital dünya ile hızlı ve güvenilir bir şekilde tanıştırmaya da devam edeceğiz. İlk hizmetimiz olan www.esnafpazar.com ile alışveriş sektörü ile faaliyetimize başladık. Ayrıca hizmet sektörlerimiz için de sürpriz projelerimiz için alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. www.rehberegir.com hizmet sektörü 1 Mart itibariyle, www.esnafyemek.com web sitemizde Haziran ayı itibari ile hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi.

Hem esnafımız kazanacak hem vatandaşımız kazanacak

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, esnafın sanal dünyada ürünlerini satması konusunda hep hayallerinin olduğuna dikkat çekerek bu protokol ile bunu gerçekleştirdiklerini belirterek; "Bizler gelişen teknolojinin esnaflarımızın da kullanması için hep çaba ve mücadele içinde olduk. Bu yatırımlar büyük yatırımlar olduğu için hep araştırdık ve çözüm aradık. Esnafa Can Ver şirketi ile diğer birlik başkanlıklarının protokollerini inceleyip, Denizlili esnaflarımızın da acilen bu platformda olmasını istedik. Şirketin esnaflarımıza verdiği önem ve gayret projelerinden de belli zaten. Bu projelere halkımızın sahip çıkması gerekiyor. Biz hep mahalle esnafından, şehrinizin sokaktaki, caddedeki esnafımızdan alışveriş yapasını öneriyorduk. Şimdi o esnaflarımızı sanal dünyada da işyeri açtırıp oradan bulmalarını o sayfadan alışveriş yapmalarını istiyoruz. www.esnafpazar.com web sitesinde birliğimize bağlı odalarımıza kayıtlı esnaflarımız gönül rahatlığı ile 6756303 referans numarasını kullanarak üye kaydını yaptırabilirler. Vergi levhası olan bütün esnaflarımız ücretsiz kayıt olabilir. Ürünlerini satışa sunabilir. Vatandaşlarımızda bu siteden alışveriş yapabilir. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ederken, hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Tuğba Özay'ın sözleri şoke etti: Küresel güçler bizi zehirliyor
img

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
img

Karar açıklandığı an gözü döndü: Bırakın bir yumruk daha atayım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhittin Böcek, 8 daire başkanlığını yeğenine bağladı

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

78 kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.