Denizli'de Ceviz Hasadına Başlandı

Denizli'de Ceviz Hasadına Başlandı
Denizli, modern kapama ceviz bahçeleri ile Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden biri olarak ceviz hasadına başladı. Tavas ilçesinde gerçekleştirilen hasada Vali Ömer Faruk Coşkun da katıldı ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almasını diledi.

Modern kapama ceviz bahçeleriyle Türkiye'nin önde gelen üretim noktalarından Denizli'de ceviz hasadına başlanıldı.

Modern kapama ceviz bahçeleri anlamında Türkiye'nin önde gelen Denizli'de ceviz hasadı start aldı. Kentte 13 bin 225 hektar alanda yetiştirilen ceviz'de Tavas bin 860 hektar alan ile üretimde ilk sırada yer alıyor. Kentte meyve veren ağaç başı verim ise yaklaşık 20 kilogram olduğu ifade edildi. Kentte ağırlıklı olarak Chandler çeşidi yetiştirilmekte olup diğer yabancı çeşitler olan Fernor ve Franquette yanı sıra yerli çeşit olarak Şebin, Bilecik ve Yalova çeşitleriyle yetiştiriliyor. Tavas ilçesinde başlayan ceviz hasadına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'da katıldı. Denizli'nin tarımsal üretim anlamında bereketinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Denizli'mizde düzenlenen hasat günlerine elimden geldiğince katılım sağlayarak üreticimizin hep yanında oldum. Bugünde Tavas ilçemizde ceviz hasadını başlatıyoruz. Çiftçilerimiz bir yıl boyunca emek harcayıp hasat günlerinin gelmesini beklerler. Allah emeğinizin karşılığını misliyle vereceğine inanıyorum Ceviz hasadımızın üreticimize, Denizli'mize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Açıklamaların ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki heyet ile ceviz bahçesine geçerek temsili ceviz hasadı gerçekleştirdi. Ardından üreticiler ile birlikte sektörün sorunları ve çözümlerine yönelik istişarede bulunuldu. - DENİZLİ

